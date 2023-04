Spis treści: 01 Fundacja ojca Rydzyka. Nadaje telewizję Trwam, ma własną uczelnię i sklep

Fundacja ojca Rydzyka. Nadaje telewizję Trwam, ma własną uczelnię i sklep

Fundacja Lux Veritatis (łac. światło prawdy) została założona w 1998. Jej prezesem jest duchowny Tadeusz Rydzyk. Fundacja ta jest najbardziej znana z nadawania Telewizji Trwam czy założenia niepublicznej szkoły wyższej - Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Według statutu Lux Veritatis ma zajmować się działalnością naukową, kulturoznawczą, czy "pobudzaniem krajowej twórczości audiowizualnej oraz upowszechnianiem edukacji religijnej i społecznej, w tym poprzez rozpowszechnianie programów telewizyjnych".

Na początku tego roku mogliśmy się dowiedzieć, że rząd przeznaczył fundusze w 2021 i 2022 roku fundacji Lux Vertatis m.in. na emisję spotów w telewizji Trwam dotyczących czternastej emerytury, czy rodzinnego kapitału opiekuńczego - państwo na ten cel przeznaczyło prawie 300 tys. zł. Na inne projekty w tym okresie również przeznaczono fundusze i dotacje. Niektóre z nich opiewały na więcej niż 200 tys. zł.

Sklep Tadeusza Rydzyka. Kupisz tam nawet telefon

Fundacja ojca Rydzyka posiada również własny sklep internetowy - internetową księgarnię katolicką Lux Vertatis. W jej ofercie znajdziemy znacznie więcej niż książki. Dewocjonalia, biżuteria, odzież, filmy i płyty z muzyką, gry komputerowe, poradniki psychologiczne, a nawet telefon komórkowy - to wszystko możemy kupić w sklepie internetowym fundacji.

W jego ofercie znajdziemy również upominki w specjalnych kategoriach ze względu na okazje. W zakładce "pierwsza komunia święta" znajdziemy propozycje ojca Rydzyka na komunię. Co oferuje?

Prezent na komunię od Rydzyka. Magnes na lodówkę, kolorowe różańce i gry planszowe

W zakładce "prezent na I Komunię św." sklepu internetowego fundacji ojca Rydzyka znajduje się prawie siedemdziesiąt pozycji. Dużą część z nich zajmują Biblie w wersji dla dzieci, za które zapłacimy od 36 to 135 złotych. Podobnie popularnymi propozycjami są gry planszowe w cenie od 17 do 80 zł, czy kolorowe różańce - od 20 do 55 złotych.

Niecodzienną propozycją na prezent komunijny są magnesy z modlitwami w cenie 5,90 zł za sztukę, czy bransoletki z krzyżykami za 12 zł za sztukę. W sklepie zaopatrzymy się również w różnego rodzaju filmy DVD nawiązujące do pierwszej komunii - za nie przyjdzie zapłacić około kilkadziesiąt złotych - czy drewniane pudełka na różaniec za około 60 złotych.

W sklepie znajdziemy również droższe prezenty. Najdroższy różaniec w ofercie sklepu - "Różaniec srebrny z koralem"- kosztuje 199,90 zł. Cena katalogowa tego upominku według sklepu ma wynosić 249 zł.

Popularnością za to cieszy się "Różaniec Św. Rity za szkła weneckiego", za który zapłacimy 89,90 zł. Do różańca sklep dołącza "wygodne etui z wyhaftowaną różą i wezwaniem: "Św. Rito, módl się za nami". Należy pamiętać, że do ceny doliczyć należy koszt wysyłki - 12,50 zł - jeżeli zdecydujemy się na zakupy za kwotę mniejszą niż 250 złotych.

Ile do koperty na komunię w 2023 roku?

Rosnąca inflacja nie ominęła wydatków na przygotowanie przyjęcia z okazji Pierwszej Komunii Świętej. Oznacza to, że również goście będą musieli wydać więcej na prezenty. Ile powinien więc wynosić datek komunijny?

Istnieje pewna zasada, która pomoże to obliczyć. W jej myśl, wartość prezentu powinna pokryć koszt organizacji uroczystości. Jeśli więc średnia cena komunijnego przyjęcia w 2023 roku to ok. 150 złotych za osobę, to przychodząc na przyjęcie jako "para" powinno się ofiarować około 300 złotych.

