- Jest babciowe! Już nie będzie trzeba wybierać między pracą a macierzyństwem. 1500 na każdego maluszka, jeśli rodzice będą aktywni zawodowo. Dziadkowe też możliwe, żeby nie było - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Kto otrzyma "babciowe"?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy "Aktywny rodzic". Nowe rozwiązanie zakłada wsparcie finansowe dla rodziców, którzy chcą skorzystać z opieki babci lub niani. Świadczenie będzie przyznawane co miesiąc i wyniesie 1500 zł. Jednak na jego wypłatę trzeba będzie trochę poczekać - "babciowe" ma być wypłacane od 1 października 2024 roku.

Premier podczas konferencji prasowej zapowiedział:

- Każde dziecko w Polsce do 35. miesiąca życia włącznie, będzie mogło liczyć na pomoc państwa, bez wyjątku.

Doprecyzowując: nowe rozwiązanie będzie skierowane do rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia i będzie wypłacane przez 24. miesiące.

Trzy warianty wsparcia

Rodzice będą mogli skorzystać z następujących możliwości wsparcia:

"Aktywni rodzice w pracy" (tzw. "babciowe"), "Aktywnie w żłobku", "Aktywnie w domu".

Wsparcie w ramach świadczenia "Aktywni rodzice w pracy" będzie kierowane do rodziców, którzy są aktywni zawodowo. W zależności od potrzeb, rodzice będą mogli zmieniać warianty. Oprócz nowego wsparcia finansowego, bez zmian pozostaje kwestia przyznawania 800 plus - przyznawane wcześniej świadczenie nadal będzie wypłacane rodzicom.

Projekt uchwały zakłada, że przez 24 miesiące rodzice dzieci w wieku żłobkowym będą mogli otrzymywać 1500 zł. Z kolei z wyższej dopłaty będą mogli skorzystać rodzice dzieci z niepełnosprawnościami - wyniesie ona 1900 zł miesięcznie. Jak wyjaśniała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, to rodzice będą decydowali, w jaki wykorzystają otrzymane świadczenie.

- Jeżeli rodzice chcą powierzyć dziecko opiece babci, cioci, dziadkowi albo niani, dostaną na to 1500 zł wsparcia od państwa. Warunkiem jest aktywność zawodowa - przekazała Dziemianowicz-Bąk.

Jeśli rodzice zdecydują się na zawarcie umowy z babcią, składki od umowy będą dodatkowo opłacane przez państwo 123RF/PICSEL

Konieczna umowa?

W oficjalnym komunikacie czytamy, że jeśli rodzice zdecydują się na zawarcie umowy z babcią czy nianią, składki od umowy będą dodatkowo opłacane przez państwo ( do wysokości podstawy nie wyższej niż 50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę).

"Rozwiązanie pozwoli np. na coroczną waloryzację wysokości emerytury babci, zatrudnionej na umowę uaktywniającą. Zawarcie umowy uaktywniającej nie będzie jednak warunkiem otrzymania świadczenia" - czytamy.

Świadczenie "Aktywnie w żłobku" zastąpi obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wysokość świadczenia to do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością. Wsparcie finansowe będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna.

Aktywnie w domu, czyli dodatkowe 500 zł miesięcznie

Z kolei świadczenie "Aktywnie w domu" będzie skierowane głównie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Tutaj nie jest konieczny warunek aktywności zawodowej, kluczowy przy "babciowym". Świadczenie wyniesie 500 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez 24 miesiące.

"Chodzi o rodziców, którzy nie będą mogli uzyskać prawa do świadczenia "aktywni rodzice w pracy" lub ich dziecko nie będzie uczęszczało do instytucji opieki. Świadczenie będzie przysługiwało na analogicznych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowością będzie możliwość uzyskania środków na każde - w tym na pierwsze i jedyne dziecko - w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia" - podaje komunikat rządu.

Roczny koszt zaproponowanych rozwiązań ma wynieść 8,9 mld zł. Rząd zakłada, że dzięki nowym przepisom spadnie liczba gmin, gdzie nie ma żadnej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (obecnie to 1056 gmin), poziom dostępności do opieki żłobkowej wzrośnie o ok. 10 proc.

***

Źródło: Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

***

Emerytura z kapitałem Interia.tv