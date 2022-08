Rzadki okaz dziesięcionoga atrakcją restauracji. Niebywałe szczęście

Życie i styl

Dołącz do nas:

Zapaleni wędkarze i kreatywni restauratorzy — ojciec i syn z Nowej Anglii w USA, którzy jak co tydzień wybrali się na połowy w pobliżu wyspy Peaks, wyłowili z morza coś, czego na pewno nigdy by się nie spodziewali — homara, który zdawał się pochodzić wprost z obrazu malarza surrealisty. Skorupiak był cały, od ogona po czubki kleszczy, intensywnie niebieski, co zdarza się nieprawdopodobnie rzadko. Można więc mówić o niebywałym szczęściu mężczyzn.

Zdjęcie Szanse na połów błękitnego homara to jak jeden do dwóch milionów. / 123RF/PICSEL