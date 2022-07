Rzęsorek rzeczek - niepozorny ssak o zabójczym jadzie

Rzęsorek rzeczek rodziny ryjówkowatych jeszcze do niedawna uznawany był za jedynego jadowitego ssaka, występującego w Polsce. Naukowcy - Krzysztof Kowalski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Paweł Marciniak i Leszek Rychlik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza odkryli jednak, że podobnie jak rzęsorek - ryjówka aksamitna posiada w ślinie jad uszkadzający czerwone krwinki.

Rzęsorek rzeczek osiąga długość ciała od 7 do 10 cm, a jego masa to maksymalnie 28 g. Na ogół zamieszkuje mokradła oraz brzegi jezior i stawów. Można go również spotkać przy rzekach, potokach oraz bardzo wilgotnych lasach. Aktywny jest głównie nocą, nie zapada w sen zimowy. Ssak ten stroni od towarzystwa, jest typem samotnika. Doskonale radzi sobie w wodzie, gdzie poluje na swoje ofiary, lecz konsumuje je dopiero po wyjściu na brzeg w swojej norze.

Dzięki jadowi zawartemu w ślinie budzi postrach wśród wszystkich wodnych bezkręgowców, ale zajada się również niewielkimi rybami i płazami. Jad rzęsorka ma niezwykle silne działanie paraliżujące, dzięki czemu błyskawicznie unieruchamia on swoją ofiarę.

Okres godowy rzęsorka trwa od kwietnia do września, zaś ciąża trwa około 3 tygodni. Jedna samica może wydać na świat od 4 do 8 młodych ssaków, które usamodzielniają się po sześciu tygodniach. Żywot rzęsorka nie jest długi. Zwierzę żyje maksymalnie 19 miesięcy.