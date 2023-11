Samotny drapieżca. Oto przodek kanapowego mruczka

Oprac.: Joanna Leśniak Życie i styl

Patrząc na swojego pupila, nie dostrzegasz w nim dzikiego zwierza? W puszystych i przymilających się do opiekunów mruczkach wciąż drzemią pierwotne instynkty wynikające z pochodzenia. Skąd wywodzą się koty domowe? Za ich przodka uznaje się żyjącego do dziś kota nubijskiego. Jak to się stało, że wytrawny łowca preferujący samotniczy tryb życia trafił do ludzkich siedzib? Czas na lekcję kociej historii.

Zdjęcie Kot nubijski / 123RF/PICSEL