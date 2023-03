Sąsiadka zabroniła mu gotować po 21:00. Internauci rozgorzeli

Jestem na diecie i gotuję kurczaka z solą, pieprzem, czosnkiem i cukinią z dodatkiem kaszy każdego wieczoru. Rozumiem, że wąchanie tej samej rzeczy codziennie może być nudne, jednak wydaje się to zupełnie niedorzeczne, by prosić kogoś o zmianę harmonogramu życia w jego własnym domu i by dostosować się do czyichś preferencji

napisał autor posta