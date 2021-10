Schudła 30 kg i dalej je to, na co ma ochotę!

Jennifer Gee swoją walkę o zdrowie i szczupłą sylwetkę dokumentuje na Instagramie. Na zdjęciach sprzed spektakularnej przemiany widać uśmiechniętą, zaokrągloną kobietę, która w głębi skrywa jednak smutek i żal W 2018 roku Jennifer straciła ciążę i usłyszała, że z jej nadwagą ciężko będzie utrzymać kolejną. Kobieta była jednak bardzo zdesperowana i rozpaczliwie pragnęła zostać mamą - zrozumiała, że musi schudnąć i podreperować zdrowie, ale nie chciała rezygnować ze swoich ulubionych przysmaków.

Instagram Post

Schudła 30 kg jedząc wszystko, na co ma ochotę. Jak to możliwe?

Sen o zębach. Poznaj jego znaczenie!

Warto kupować w lumpeksach! Ta tiktokerka się o tym przekonała

Ćwiczymy, bo nie chcemy umrzeć. Strach potrafi być motywujący

Modelka straciła nogę przez raka. Hejterzy nie dają jej żyć! 27-letnia Jennifer swoją walkę o zdrowie i szczupłą sylwetkę zaczęła od regularnych treningów. Wbrew pozorom jednak nie wyciskała "siódmych potów" na siłowni, ale postawiła na spacery! Kobieta codziennie wyruszała w plener i szybko zauważyła, że regularne marsze zaczynają przynosić efekty. Do aktywności fizycznej postanowiła więc dołączyć dietę.

Słowo dieta już samo w sobie kojarzy się negatywnie, a Jennifer Gee zawsze była fanką dobrej kuchni i nie chciała odmawiać sobie tej przyjemności - znalazła więc sposób na to, jak pogodzić miłość do jedzenia ze zdrowiem i szczupłą sylwetką.

Reklama

Gee postanowiła, że jej dieta nie będzie głodówką, ale zamiast jadać na mieście, nauczy się przyrządzania swoich ulubionych przysmaków w domowych warunkach. Kobieta ograniczyła cukier i niezdrowe tłuszcze, zaczęła unikać przetworzonych produktów, a nawet tworzyć swoje własne, przemyślane jadłospisy!

Jennifer Gee szybko zauważyła, że jej autorska dieta zaczyna przynosić efekty. Kobieta schudła już łącznie 30 kg, czuje się świetnie i co najważniejsze, jest dziś szczęśliwą mamą!



Instagram Post

Instagram Post

Wrzuca na Instagram zdjęcia posiłków. Je naleśniki, gofry, tosty i... chudnie!

Instagram Jennifer Gee to świetna motywacja dla kobiet, które także chciałyby schudnąć, ale nie chcą odmawiać sobie ulubionych przysmaków. Szczupła dziś i zdrowa Jennifer regularnie publikuje zdjęcia swoich kulinarnych dzieł i trzeba przyznać, że zrobiła spore postępy.



Jennifer nie rezygnuje ze swoich ulubionych dań - przyrządza domowe tosty, naleśniki, ciasta, nie odmawia sobie makaronu, burgerów czy pączków. Jej domowe wersje fast foodów wyglądają bardzo apetycznie i aż trudno uwierzyć, że dieta może być tak smaczna!





Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Dietetycy przekonują, że dieta nie musi być katorgą, a kluczem do sukcesu nie jest odmawianie sobie przyjemności, ale zmiana sposoby odżywiania i ruch. Jennifer Gee jest więc żywym dowodem na to, że wystarczą małe zmiany w jadłospisie i regularna aktywność fizyczna, by zrzucić zbędne kilogramy i poczuć się lepiej. Co ciekawe, kobieta jest w kolejnej ciąży i czuje się znakomicie!

Instagram Post