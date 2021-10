Seksoholizm: Jak żyje się będąc uzależnionym i z uzależnionym od seksu?

Według Lwa-Starowicza "seksoholizm to stan patologicznego nasilenia erotycznych zainteresowań i aktywności seksualnej, w którym te potrzeby dominują nad innymi, stanowiąc o sensie życia". Według lekarzy uzależnienie od seksu rozpoczyna się w momencie, gdy u osoby chorej do rozładowania emocji i pozbycia nieznośnego napięcia może dojść jedynie w wyniku aktu seksualnego.

Podniecenie seksualne i orgazm powodują uwolnienie endogennych opioidów, które wpływają na te struktury mózgu, które określamy jako "układ nagrody", co pozwala zauważać podobne mechanizmy, jak w przypadku innych uzależnień.



Co leży u podłoża uzależnienia od seksu?

Tak jak w przypadku innych uzależnień, przyczyny seksoholizmu mogą być bardzo różne. Seksoholizm jest uzależnieniem behawioralnym i wiąże się z przymusem uprawiania seksu lub podejmowania innych działań seksualnych, zatem służy on głównie do rozładowania emocji i pozbycia się negatywnego napięcia. Psychologowie wskazują, że uzależnienie to często występuje u osób z rodzin dysfunkcyjnych. Najczęściej uzależnienie to dotyka ludzi z niską samooceną, lękową osobowością oraz tych, które mają duże obawy przed wejściem w bliskie relacje.





Zdjęcie Seksoholizm jest uzależnieniem behawioralnym / 123RF/PICSEL

Lekarze wskazują, że seksoholizm może mieć swoje podłoże również w innych schorzeniach, np. u osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym lub z zaburzeniami układu nerwowego.



Jak wynika z badań Amerykańskiego Towarzystwa Problemów Seksualnych, 80 proc. uzależnionych od seksu stanowią mężczyźni.

Jak wygląda życie uzależnionego od seksu?

W przypadku osób cierpiących na seksoholizm bardzo często mamy do czynienia z podwójnym życiem.

Mechanim uzależnienia od seksu jest podobny do każdego innego uzależnienia behawioralnego. Przejawia się silną potrzebą, wewnętrznym przymusem dokonywania zachowań, czynności o charakterze erotycznym bądź seksualnym, czynnikiem współwystepującym jest przymus myślenia o nich. Natomiast niemożność ich realizacji doprowadza do negatywnych emocji, agresji, złego samopoczucia, złości, ogólnego rozdrażnienia. To sprawia, że osoba uzależniona prędzej czy później ponownie doprowadza do czynności seksualnej czy kompulsywnej masturbacji.

- opisał w jednym z wywiadów dr Sławomir Wolniak, specjalista psychiatrii i ordynator Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed w Dubiu.



Siłą rzeczy może dochodzić do zaniedbania innych obowiązków, bowiem osoba uzależniona dostosowuje swoje życie do swojego uzależnienia. Jeśli taka osoba jest w stałym związku, często dochodzi do zdrad, pomimo całkowitej świadomości związanych z tym konsekwencji.



Samodzielne próby podejmowania walki z uzależnieniem kończą się zazwyczaj porażką. Pomocy w przypadku tego uzależnienia należy szukać u psychoterapeuty, psychiatry, a także u specjalisty ds. uzależnień, ale również u seksuologa. Leczenie - tak jak w przypadku innych uzależnień - polega na całkowitym odstawieniu, a do pierwszego zbliżenia seksualnego dochodzi najczęściej po około 5 latach samej terapii.



Czy związek z seksoholikiem jest możliwy?

"Gdy już wiadomo o uzależnieniu partnera, trzeba zadbać o siebie i swoje poczucie bezpieczeństwa. Warto poszukać pomocy i wsparcia. Niektórzy nie chcą nikomu mówić o problemie partnera, bo boją się, że to zmieni sposób, w jaki ich przyjaciele będą patrzeć na uzależnionego partnera. Dobrze jest jednak nie zostawać z tym samemu i poszukać wsparcia np. u terapeuty" - powiedziała w wywiadzie dla "Uzależnień Behawioralnych" psychoterapeutka Natalia Smogulecka.

Zdjęcie "Dobrze jest jednak nie zostawać z tym samemu i poszukać wsparcia np. u terapeuty" / 123RF/PICSEL

Dowiedzenie się o zdradach partnera wynikających z uzależnienia od seksu może być niezwykle traumatycznym przeżyciem. Mogą pojawić się objawy podobne do zespołu stresu pourazowego: koszmary senne, natrętne myśli, brak apetytu, apatia i stany depresyjne.

Bywa również tak, że w związku z osobą uzależnioną od seksu można zauważyć dość paradoksalne zjawisko polegające na unikaniu bliskości i intymności z partnerem.



W przypadku partnerek mężczyzn uzależnionych od seksu pojawia się również poczucie winy. Często kobiety obwiniają się za uzależnienia swojego partnera, szukając przyczyn w swojej niewystarczającej chęci do współżycia i w wyglądzie. Psychologowie radzą jednak, by nie podejmować decyzji o rozstaniu z osobą uzależnioną pod wpływem emocji i starać się znaleźć wspólne rozwiązanie problemu, np. w postaci terapii, która jest niezbędna, by poradzić sobie z tym uzależnieniem, ale również ze współuzależnieniem.



Natalia Smogulecka zwraca uwagę również na fakt uzależnienia od seksu u kobiet: "Kobiety, tak samo jak mężczyźni, uzależniają się od seksu. Kobiety, podobnie jak mężczyźni, używają wtedy innych ludzi do zaspokajania swoich potrzeb, oglądają nałogowo pornografię, zdradzają, romansują. Z uwagi na podwójne standardy w ocenie zdrady, kobietom trudniej jest się zgłaszać na terapię, gdyż często mierzą się z większym lękiem przed oceną".

