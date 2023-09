Spis treści: 01 Seniorze, nie zwlekaj ze złożeniem wniosku. Możesz otrzymać dodatkowe 255 zł do emerytury

Jedną z możliwości na podreperowanie domowego budżetu jest dodatek do emerytury wynoszący 255 zł. Jednak aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił wspomniany dodatek, trzeba spełnić określone warunki.

Ryczałt energetyczny jest wypłacany przez ZUS co miesiąc wraz z zasadniczym świadczeniem emerytalnym. Mogą go otrzymać mający do niego prawo seniorzy, którzy złożyli odpowiedni wniosek do ZUS. Dodatek wynosi obecnie 255,17 zł. Warto pamiętać, że nie zawsze wynosi tyle samo, bo podlega waloryzacji przeprowadzanej 1 marca każdego roku. W 2022 roku świadczenie wynosiło 192,58 zł. Kwotę ryczałtu energetycznego planowaną na 1 marca 2024 - 28 lutego 2025 zapewne poznamy początkiem lutego 2023 roku.

- Wysokość ryczałtu energetycznego ogłasza w formie komunikatu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Robi to w terminie do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Nowa kwota ryczałtu energetycznego obowiązuje od 1 marca danego roku - informuje ZUS.

Dzięki dodatkowym pieniądzom można obniżyć koszty związane z korzystaniem z energii elektrycznej czy ogrzewania. Tutaj ważna informacja: jeśli pobierasz więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje ci jeden ryczałt energetyczny.

Ryczałt energetyczny: kto może otrzymać 255 zł do emerytury

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny? Pieniądze są przeznaczone dla konkretnej grupy seniorów. ZUS podaje, że dodatkowe pieniądze mogą otrzymać:

kombatanci i inna osoba uprawniona,

i inna osoba uprawniona, żołnierz zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniany w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

przymusowo zatrudniany w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych, wdowa lub wdowiec (emeryt i rencista, pozostały po kombatantach i innych osobach uprawnionych),

(emeryt i rencista, pozostały po kombatantach i innych osobach uprawnionych), wdowa po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierająca emeryturę lub rentę.

Ryczałt energetyczny: wymagane dokumenty

Jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać ryczałt energetyczny? Oto lista:

wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego dostępny w placówkach lub na stronie ZUS,

dostępny w placówkach lub na stronie ZUS, decyzja szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (stwierdzająca okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, potwierdzająca uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców),

(stwierdzająca okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, potwierdzająca uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców), zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (potwierdzające czas i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej),

(potwierdzające czas i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej), zaświadczenie właściwego organu wojskowego (w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych).

ZUS informuje, że wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w każdym czasie.