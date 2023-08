Spis treści: 01 14. emerytura: ile wyniesie w 2023 roku?

Wraz z początkiem września ruszają wypłaty czternastej emerytury. Część seniorów otrzyma przelew już 1 września. Kolejne terminy wypłat to 5,6,10,15, 20 i 25 września. Przelewy mogą zaskoczyć, bo "czternastka" będzie wypłacana razem z rentą lub emeryturą. Dodatkowe świadczenie ma w tym roku otrzymać ponad 8,7 mln emerytów i rencistów.

14. emerytura: ile wyniesie w 2023 roku?

Zdjęcie Kwota 14. emerytury jest wyższa niż zakładano. Nie oznacza to jednak otrzymania pełnej kwoty / 123RF/PICSEL

W tym roku czternasta emerytura wyniesie 2650 zł brutto. Kto otrzyma dodatkowe pieniądze? Wśród osób uprawnionych są emeryci i renciści, których regularnie przyznawane świadczenia nie przekraczają kwoty 2900 zł. "Czternastka" będzie zmniejszana stopniowo w przypadku otrzymywania wyższych rent lub emerytur na zasadzie "złotówka za złotówkę". Minimalna kwota gwarantowana wynosi 50 zł brutto.

Pierwotnie zakładano, że czternasta emerytura wyniesie 1588, 44 zł. Przepisy umożliwiają jednak na ustalanie wyższej kwoty świadczenia, a Rada Ministrów może decydować o terminie wypłat. Chociaż w tym roku kwota dodatkowego świadczenia jest wyższa, wcale nie oznacza, że emeryci i renciści otrzymają jej pełną kwotę. Jej część będą musieli oddać państwu.

14. emerytura. Seniorzy dostaną podwójny przelew. Część kwoty oddadzą państwu

Zdjęcie Z 14. emerytury zostanie odliczona składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy / 123RF/PICSEL

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto pamiętać, że składka zdrowotna wynosząca 9 proc. zostanie potrącona zarówno z emerytury, jak i "czternastki". Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zaliczki na podatek dochodowy PIT, która zostanie pobrana nawet wtedy, jeśli senior nie podlegał opodatkowaniu.

"Fakt" przygotował tabelę, w której przedstawia konkretne kwoty. Przykładowo, jeśli emerytura wynosi 1300 zł brutto, "na rękę" otrzymamy 1183 zł. W tym przypadku nasza czternasta emerytura "na rękę" wyniesie dokładnie 2237,50 zł - po odliczeniu kwoty na zaliczkę PIT i składkę zdrowotną.

Jeśli emerytura wynosi 5500 zł brutto, senior otrzyma 4645 zł netto. W tym przypadku "czternastka" wyniesie 39, 50 zł "na rękę" po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy i składki zdrowotnej.

- Szacujemy, że osobom z emeryturą lub rentą w wysokości do ok. 2194 zł brutto cała kwota zaliczek pobranych od kwietniowej trzynastki i wrześniowej czternastki zostanie zwrócona w rozliczeniu rocznym. Osobom ze świadczeniem do 2500 zł brutto zostanie zwrócona cała kwota zaliczek, ale pomniejszona o należny podatek. Powyżej tej kwoty efekt nie występuje - podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w rozmowie z PAP.

Kto otrzyma 14. emeryturę?

Czternasta emerytura jest wypłacana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Dodatkowe świadczenie mogą otrzymać osoby, które na dzień 31 sierpnia mają prawo do emerytury, renty czy innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Czternastej emerytury nie otrzymają osoby, których świadczenie jest zawieszone na dzień badania prawa do przyznania czternastej emerytury. Przykładem jest przekroczenie limitów dorabiania do emerytury.

