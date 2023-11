Pogoda na wtorek 28 listopada

Życie i styl Oto co nasz czeka w najbliższych dniach. Niebezpiecznie na Pomorzu. IMGW ostrzega Wielu nie spodziewało się, że pierwszy śnieg spadnie w Polsce w listopadzie. Jak się okazało, zima nie chce dać o sobie zapomnieć, a w wielu regionach nie brakuje białego puchu.

"Dziś w ciągu dnia strefa opadów śniegu pozostawać będzie w południowej połowie Polski i kończyć się na linii miast takich jak: Zielona Góra-Kalisz-Łódź-Siedlce. Miejscami na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu spadnie dziś do 12 cm śniegu, a za całą ważność ostrzeżeń może to być od 10-15 cm do nawet 25 cm śniegu. Strefa opadów przesuwa się z zachodu na wschód" - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

We wtorek 28 listopada na północnym wschodzie termometry wskażą maksymalnie od -5 st. C. W centrum Polski około -1 st. C., a na Podkarpaciu do 2 st. C.

Reklama

Zdjęcie IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia. Ekspert odpowiada, czy możemy liczyć na śnieg

Zima nie odpuszcza. IMGW wydał ostrzeżenia

28 listopada stoi pod znakiem intensywnych opadów śniegu, a wszystko to przez niż Oliver. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obecnie obowiązują w niektórych powiatach leżących na terenie siedmiu województw:

lubuskiego,

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

lubelskiego.

Dodatkowo 28 listopada o godz. 14.00 w województwie podkarpackim zacznie obowiązywać ostrzeżenie przed marznącymi opadami.

Zobacz także: Prosty sposób na zamarznięte drzwi w samochodzie. Ten produkt kupisz za 10 zł w aptece

Intensywne opady śniegu mogą znacząco pogarszać warunki na drogach. Warto na bieżąco monitorować alerty wydawane przez IMGW i sprawdzać czas ich obowiązywania.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Spróbuj lepszego. Odcinek 1 INTERIA.PL