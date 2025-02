Sieć Dino wycofuje jajka ze sprzedaży. Na celowniku konkretna odmiana

Do końca br. z oferty sklepów Dino znikną jaja pochodzące od kur z chowu klatkowego - poinformowała sieć w oficjalnym komunikacie. To jednak nie koniec zmian, bowiem najpóźniej od 2027 r. wspomniane jaja nie będą używane do produkcji wyrobów sygnowanych marką własną Dino. Czym podyktowana jest taka decyzja?