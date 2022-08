Skażenie Odry: W rzece wykryto "złote algi"

Minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa napisała dziś na Twitterze, że najnowsze wyniki badań ekspertów wykazały obecność w skażonej Odrze tzw. "złotych alg". Choć nie są one szkodliwe dla człowieka, to mogą być bezpośrednią przyczyną śmierci ryb. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Zdjęcie Wydobyte z Odry martwe ryby / Marcin Bielecki / PAP