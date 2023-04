Zwyczaj święcenia wody wywodzi się z przekonania o jej oczyszczającej mocy, które istniało już w Starym Testamencie, oraz z faktu chrztu Jezusa w rzece Jordan, co odnotowuje Nowy Testament. Kościół wprowadził ten zwyczaj w II wieku po Chrystusie. Obecnie woda święcona należy do tak zwanych sakramentaliów. Oprócz wody, do tej kategorii zalicza się również poświęcone medaliki, szkaplerze, czynienie znaku krzyża, posypanie popiołem, egzorcyzmy i wiele innych.



Sakramentalia to znaki ustanowione przez Kościół na wzór sakramentów, by sprawiały skutki duchowe mocą modlitwy Kościoła. Ten ostatni warunek, a więc modlitwa, jest najistotniejszy dla uzyskania przez sakramentalia nadzwyczajnych właściwości. Zarówno więc woda święcona, jak i inne sakramentalia, same w sobie nie są święte, ani nie posiadają żadnej mocy — ich skuteczność zależy od siły wiary przyjmującego. Bez wiary, sakramentalia nie wywierają efektu.



Zdjęcie Woda święcona umieszczona jest w kościołach w naczyniu zwanym aspersorium / Picsel / 123RF/PICSEL

Jak zwykła woda zmienia się w święconą?

Woda święcona to woda pobłogosławiona przez kapłana. Poprzez obrzędy błogosławieństwa, woda jest uświęcana i wyłączana ze zwykłego użytku. Obrzędy błogosławieństwa mogą być przeprowadzane w formie uroczystej lub zwyczajnej. Uroczyste błogosławienie wody odbywa się zwykle podczas Wigilii Paschalnej, podczas liturgii chrzcielnej, w której celebrans zanurza paschał w naczyniu z wodą, odmawiając modlitwy. W innych okolicznościach kapłan może pobłogosławić wodę w każdej chwili, używając krótkiej modlitwy.

Do obrzędu błogosławieństwa używa się jedynie świeżej i czystej wody. Obecnie można ją pozyskać praktycznie wszędzie, czerpiąc ją po prostu z kranu. Dawniej woda przeznaczona do święcenia mogła pochodzić ze studni lub źródła, woda rzeczna raczej nie nadawała się do tego celu z powodu możliwych zanieczyszczeń jak błoto czy fragmenty roślin.



Zdjęcie Wodę święconą używa się również podczas odprawiania egzorcyzmów / Anatol Chomicz / Agencja FORUM

Woda święcona - kiedy jest używana i jakie ma właściwości

Woda święcona jest używana podczas sakramentu chrztu świętego oraz może być stosowana jako sakramentalium w innych uroczystościach. Kapłan może użyć wody święconej do pokropienia wiernych zamiast aktu pokutnego, co nazywa się aspersją. Woda święcona jest również używana do święcenia domów i pojazdów, na przykład w czasie wizyt duszpasterskich lub we wspomnienie świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Ponadto woda święcona jest stosowana do święcenia dewocjonaliów i pokarmów, między innymi podczas święconki.

Podczas wchodzenia do kościoła zwykle wierni zanurzają czubki palców w kropielnicy wypełnionej wodą święconą. Po wykonaniu tego gestu należy zrobić znak krzyża palcami, który przypomina o chrzcie i włączeniu do wspólnoty Kościoła.

Zdjęcie Chrzest przedstawiony w sztuce / Marek Bazak / East News

Kościół św. udziela odpustu cząstkowego za każde przeżegnanie się wodą święconą, co oznacza, że ułatwia zmniejszenie kar, jakie człowiek ponosi za popełnione grzechy. W czasie spowiedzi odpuszczane są grzechy, ale pozostaje część kar, których odpokutowanie skraca się za pomocą odpustów. Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie, jednak nie można go ofiarować dla innej żyjącej osoby - można go jedynie ofiarować w intencji swojej lub zmarłej osoby.

Jak diabeł święconej wody

Popularne powiedzenie porównujące strach przed czymś do lęku, jaki w diable budzi święcona woda jest uzasadnione. Woda święcona jest bowiem używana podczas egzorcyzmów. Należy ją jednak odróżnić od wody egzorcyzmowanej. Woda egzorcyzmowana może być spożywana lub używana do pomieszczeń tak samo jak święcona woda.



Różni się jednak od niej tym, że jej działanie nie zależy od wiary osoby, która jej używa, a więc działa niezależnie od świadomości osoby używającej. Egzorcyzm wody, soli i oleju jest aktem duchowym, którego może dokonać każdy kapłan, a polega na specjalnej modlitwie, mającej na celu wyzwolenie tych substancji od wpływu złych duchów i przypisanie im właściwości ochronnych i uzdrawiających.



Woda egzorcyzmowana to zasadniczo nic innego jak woda święcona, jednak poddana jest ona specjalnemu rytuałowi, który przeprowadzany jest według przedsoborowego obrzędu. Kapłan oddzielnie egzorcyzmuje i poświęca wodę oraz sól, a następnie łączy je ze sobą. Woda przygotowana w ten sposób jest uważana za szczególnie skuteczną w zwalczaniu sił zła.

Zdjęcie W 2021 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach zamontowano na filarach wyjściowych automatyczne podajniki wody święconej / Marek Lasyk/REPORTER / East News

