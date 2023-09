Spis treści: 01 Dominika Gwit. Dwukrotna metamorfoza

02 Anna Kalata. Gdy metamorfoza zmienia wiek

03 Blanka Lipińska. Nie wstydzi się swoich operacji plastycznych

04 Małgorzata Rozenek-Majdan. Od Perfekcyjnej Pani Domu do rozchwytywanej gwiazdy

Dominika Gwit. Dwukrotna metamorfoza

Mówiąc o przemianach, metamorfozach polskich gwiazd, trudno nie wspomnieć o Dominice Gwit. Polacy poznali ją jako młodą aktorkę, której popularność przyniósł serial "Przepis na życie", a także film "Galerianki".

"Miałam wszystko i byłam nieszczęśliwa". "Żona Warszawy" w szczerym wyznaniu

Promienna Ewa Wachowicz pozuje z bukietem kwiatów. Zwróciła się do fanów

Sylwia Bomba zadaje szyku w kobiecej kreacji. Aż trudno oderwać od niej wzrok

Marcelina Zawadzka pokazała wdzięki w krótkiej mini. Gwiazda błyszczała na pokazie w stylizacji Violi Piekut Uwagę przykuwały jej energia, pasja, poczucie humoru, ale także i wygląd. Dominika Gwit będąc jeszcze nastolatką, borykała się z nadprogramowymi kilogramami. W końcu w 2014 roku podjęła próbę schudnięcia.

Efekty były piorunujące, bo po kilku miesiącach Gwit ważyła aż o 50 kilogramów mniej. Opowiadała o swojej spektakularnej przemianie w mediach i wydała książkę o swojej walce z nadwagą.

Zdjęcie Dominika Gwit zaskoczyła fanów swoją spektakularną metamorfozą / Kurnikowski / Gałązka / AKPA

No właśnie, zrzucanie kilogramów okazało się być prawdziwą walką z samą sobą i w niedługim czasie po zrzuceniu imponującej wagi, gwiazda znów zaczęła tyć. Fani zastanawiali się, co takiego wydarzyło się w życiu aktorki, że w tak samo szybkim tempie, w jakim traciła kilogramy, zaczęła je odzyskiwać?

Reklama

Szybko okazało się, że Dominika Gwit będąc szczuplejszą wersją siebie, absolutnie nie czuła się szczęśliwa, a także tłumaczyła, że powrót kilogramów jest też wynikiem jej chorób autoimmunologicznych.

Z biegiem czasu gwiazda zaakceptowała swój wygląd i dziś, mimo nadwagi, czuje się w swoim ciele doskonale.

Anna Kalata. Gdy metamorfoza zmienia wiek

Anna Kalata w latach 2006-2007 pełniła funkcję minister pracy i polityki społecznej. Niedługo po odejściu z rządu, całkiem porzuciła działalność polityczną.

Polacy pamiętali ją jako panią w garsonkach, z lekką nadwagą i z natapirowanymi włosami. Gdy po przerwie w życiu medialnym pojawiła się znów publicznie, zaskoczyła wszystkich i trudno było uwierzyć, że to ta sama osoba.

Wróciła 40 kilogramów szczuplejsza, odmieniona, z nową fryzurą i nową garderobą.

Zdjęcie Anna Kalata pojawiła się ponownie w przestrzeni medialnej odmieniona nie do poznania / Adam Chelstowski / Krzysztof Jarosz / Agencja FORUM

"Po prostu zrozumiałam, iż chcę oprócz tych różnych ról, które każda z nas kobiet pełni, mieć własną przestrzeń. W związku z tym, że zawsze byłam kobietą z dużym poczuciem odpowiedzialności i obowiązku w stosunku do rodziny i dzieci, moje potrzeby i pragnienia odkładałam przez dłuższy czas na później" — powiedziała wówczas Anna Kalata w wywiadzie dla Plejady.

Na fali swojej popularności wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami" i choć odpadła z programu już w czwartym odcinku, fani tanecznego show nie mogli się uwierzyć w jej spektakularną przemianę.

Blanka Lipińska. Nie wstydzi się swoich operacji plastycznych

Blanka Lipińska, autorka niezwykle popularnej w Polsce serii książek "365 dni", kiedyś wyglądała zupełnie inaczej, niż dziś. Obecnie fani znają ją jako szczupłą blondynkę, a niegdyś, zanim stała się sławna, borykała się z różnymi kompleksami na punkcie swojego wyglądu.

Instagram Post Rozwiń

Na starych zdjęciach trudno ją rozpoznać. Wydaje się, że rysy twarzy są zupełnie inne. Taka metamorfoza to nie tylko kwestia utraty kilogramów, ale także interwencji chirurga plastyka. Blanka Lipińska zresztą nigdy nie ukrywała tego przed swoimi fanami.

Ze szczerością wyznała, że poddała się zabiegowi wycięcia torebek tłuszczowych z policzków, zdecydowała się także na powiększenie piersi, podniosła owal swojej twarzy, zmieniła kształt żuchwy, jak również zdecydowała się na lipolizę i zmianę kształtu brody.

Zdjęcie Blanka Lipińska dziś wygląda zupełnie inaczej / Baranowski / AKPA

Małgorzata Rozenek-Majdan. Od Perfekcyjnej Pani Domu do rozchwytywanej gwiazdy

Małgorzatę Rozenek, wówczas jeszcze nie Majdan, Polacy poznali dzięki programowi "Perfekcyjna Pani Domu", polskiej adaptacji brytyjskiegi hitu "The Perfect Housewife with Anthea Turner". To właśnie ówczesna żona aktora Jacka Rozenka miała być polską Antheą Turner.

Program przyjął się w Polsce doskonale. Widzowie pokochali tę tematykę. Prowadzenie domu i porządki, których uczyła uczestniczki programu sama Małgorzata, stały się tematem do ożywionych dyskusji.

Zdjęcie Małgorzata Rozenek zaskoczyła swoją przemianą na przestrzeni lat / Marcin Dlawichowski / Agencja FORUM

W latach 2012-2014, gdy program był emitowany, Małgorzata Rozenek stawiała na niezwykle grzeczne, czasem nieco niemodne stylizacje. Na głowie królował blond baleyage i mocniejszy makijaż.

Z czasem Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z rozstaniem z pierwszym mężem, zaczęła zmieniać swój styl na odważniejszy, bardziej młodzieżowy. Po jej metamorfozie widać, że metryka nie ma znaczenia i można odmłodzić się bez kosztownych operacji plastycznych. Czasem wystarczy stanowcza wymiana garderoby i wizyta u fryzjera oraz stomatologa.