Sprawdź, jaką dietę powinien stosować twój znak zodiaku. Korzyści są niezliczone

Spis treści: 01 Dieta dla Barana

02 Dieta dla Byka

03 Dieta dla Bliźniąt

04 Dieta dla Raka

05 Dieta dla Lwa

06 Dieta dla Panny

07 Dieta dla Wagi

08 Dieta dla Skorpiona

09 Dieta dla Strzelca

10 Dieta dla Koziorożca

11 Dieta dla Wodnika

12 Dieta dla Ryb

Data urodzenia zdaniem specjalistów od astrologii, ma nie tylko wpływ na cechy osobowości, ale również upodobania smakowe. Niektóre znaki zodiaku nie potrafią obejść się bez czekolady, inne mają słabość do pikantnych potraw. Jak się okazuje, każdy z żywiołów i należący do niego znak zodiaku ma inne podejście do jedzenia. Przedstawiamy dietę skomponowaną pod poszczególne daty urodzenia.

Dieta dla Barana

Osoby spod znaku Barana zwykle wybierają treściwe, mięsne, a co za tym idzie - tłuste potrawy, rezygnując przy tym z surówek i sałatek. Nie powinny robić tego zbyć często - dobrze więc, jeśli ograniczą w diecie dania mięsne, a zwiększą ilość warzyw i owoców. Baranom wyjdzie na zdrowie, jeśli zmniejszą częstotliwość sięgania po używki - zwłaszcza kawę i alkohol. Do diety dobrze byłoby wprowadzić owoce egzotyczne, które zdaniem astrologów, najbardziej odpowiadają kubkom smakowym Baranów.

Reklama

Zdjęcie Dobrze byłoby, gdyby osoby spod znaku Barana ograniczyły tłuste potrawy mięsne, na rzecz warzyw i owoców / 123RF/PICSEL

Dieta dla Byka

Zodiakalne Byki również uwielbiają serwować sobie potrawy tłuste, niektóre z nich lubią nawet przesadzać z ich ilością, w związku z tym mogą mieć problemy z nadwagą i czuć się ociężałe. Byki powinny więc zrezygnować lub mocno ograniczyć ciężkostrawne potrawy, podjadanie między posiłkami, a w jadłospisie uwzględnić dania kuchni śródziemnomorskiej. Zdaniem ekspertów, produkty, które pomidory, oliwki, karczochy oraz inne składniki dań pochodzących znad Morza Śródziemnego, są przeznaczone właśnie dla zodiakalnych Byków.

Zobacz też: Urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Oto najszczęśliwszy znak zodiaku

Dieta dla Bliźniąt

Osoby spod znaku Bliźniąt są zazwyczaj bardzo zabiegane i nie mają czasu na przygotowanie posiłków oraz regularne ich jedzenie. Ich jadłospis jej na ogół zróżnicowany i często jadają na mieście. Niestety, często wybierają też szybkie dania i fast-foody, które znacznie obciążają układ pokarmowy. W menu Bliźniąt powinny więc dominować potrawy szybkie i łatwe w przygotowaniu, ale jednocześnie pożywne, np. dania kuchni chińskiej. Są one sycące, a zarazem pozwalają żołądkowi odpocząć i przywrócić wewnętrzną równowagę. Ponieważ Bliźnięta miewają problemy z trawieniem, zaleca się im jedzenie w spokojnej atmosferze, a nie ciągłym pośpiechu.

Dieta dla Raka

Eksperci od astrologii twierdzą, że osoby spod znaku Raka są podatne na stres, co może mieć przykre konsekwencje zdrowotne i prowadzić do wielu dolegliwości. Może to być np. choroba wrzodowa czy problemy z nadciśnieniem oraz sercem. Zodiakalne Raki powinny zatem zwrócić szczególną uwagę na to, co jedzą. Wyjdzie im na zdrowie, jeśli zrezygnują z potraw smażonych na rzecz dań wegetariańskich: lekkostrawnych warzyw, ryb, i chudych mięs gotowanych na parze. Ponadto Raki powinny unikać nabiału - produkty mleczne działają niekorzystnie na ich układ pokarmowy.

Zdjęcie Rakom zaleca się jedzenie lekkostrawnych posiłków / 123RF/PICSEL

Dieta dla Lwa

Zodiakalne Lwy kochają jeść i podjadać między posiłkami. Zamiast zaspokoić głód zdrową przekąską, sięgają po tuczące chipsy, co często objawia się kiepskim samopoczuciem. Aby pozbyć się tego przyzwyczajenia, Lwy powinny jeść regularne posiłki - częściej ale w mniejszych porcjach. Ponadto powinny mieć zawsze pod ręką świeże owoce i warzywa, aby móc szybko zaspokoić głód.

Czytaj również: Ekstremalnie inteligentne znaki zodiaku. Jesteś w tej piątce?

Dieta dla Panny

Zodiakalne Panny na ogół przywiązują uwagę do tego co jedzą, więc ich dieta jest różnorodna i zdrowa. Mają jednak skłonność do próbowania wszelkich nowinek dietetycznych i testowania diet odchudzających. Astrologowie przekonują, że nie jest to najlepszy pomysł - Panny powinny zrezygnować z restrykcyjnych form odchudzania i postawić na zdrową, zbilansowaną dietę. Powinny jeść dużo ryb i owoców morza, aby czuć się dobrze.

Dieta dla Wagi

Osoby spod znaku Wagi żyją w szybkim tempie, mają dużo obowiązków i często nie zwracają uwagi na to, co jedzą. Zdarza się im też pomijać posiłki co prowadzi do niedoborów żywieniowych oraz problemów żołądkowych. Zodiakalne Wagi powinny więc skupić się na regularnym sposobie odżywiania. Idealna będzie dla nich dieta obfitująca w zielone warzywa i owoce oraz produkty zbożowe.

Dieta dla Skorpiona

Sposób odżywiania Skorpionów jest niestety daleki od ideałów. Wszystko przez brak systematyczności i jedzenie w pośpiechu. Takie działania nie sprzyjają żołądkowi, tym bardziej, że natura obdarzyła Skorpiony bardzo delikatnym układem pokarmowym. Nieprzemyślany sposób odżywiania odbija się również na ich samopoczuciu: niekiedy mogą być drażliwe i zamknięte w sobie. W jadłospisie Skorpionów powinny dominować węglowodany i warzywa, które wspomagają produkcję serotoniny - hormonu "szczęścia". Skorpiony często zmagają się z niedoborami magnezu i żelaza, tak więc wątróbka, jaja, szpinak, cebula są jak najbardziej dla nich zalecane. Ponadto Skorpiony, ze względu na delikatny żołądek, nie powinny poddawać się dietom odchudzającym. Astrologowie radzą, że w ich przypadku lepiej zrzucić zbędne kilogramy poprzez aktywność fizyczną.

Zdjęcie Skorpiony powinny jeść produkty bogate w żelazo, jak np. wątróbka / 123RF/PICSEL

Dieta dla Strzelca

Podstawowym błędem żywieniowym Strzelców jest to, że nie mają umiaru w jedzeniu i piciu - nie stronią również od alkoholu, co niekorzystnie dobija się na ich zdrowiu. Niestety decydują się na zmiany dopiero wtedy, gdy zaczynają odczuwać uciążliwe dolegliwości. Najlepiej byłoby dla nich, aby zrezygnowały z tłuszczów zwierzęcych, słodyczy i alkoholu. W jadłospisie Strzelców powinny dominować warzywa i owoce, zwłaszcza te bogate w witaminę C (np. cytrusy). Według astrologów Strzelce nie powinny odmawiać sobie również owoców jagodowych: truskawek, malin czy borówek.

Dieta dla Koziorożca

Dieta dla osób urodzonych w znaku Koziorożca jest oparta na tradycyjnych daniach. Lubią jeść czerwone mięso, które nie należy ani do zdrowych, ani do dietetycznych, przez co mogą cierpieć na nadwagę. W jadłospisie koziorożców powinny pojawić się potrawy lekkostrawne, które odciążą żołądek. Dobrym rozwiązaniem będą surówki, sałatki, ryż, ryby czy chude mięso. Według ekspertów obowiązkowe powinny być również produkty bogate w wapń, takie jak żółty ser czy twaróg.

Zobacz również: Ten znak zodiaku jest najstraszniejszy w całym horoskopie

Dieta dla Wodnika

Zodiakalne Wodniki z reguły przykładają uwagę do tego, aby ich dieta była zdrowa i zbilansowana. W ich jadłospisie można znaleźć warzywa, drób, ryby czy produkty mleczne. Jedyne, z czym nie powinny przesadzać to czekolada. Na szczęście Wodniki zwykle nie są łasuchami i jeśli chcą to potrafią bez problemu odmówić sobie niezdrowych przyjemności. Ponadto jedzą z reguły małe porcje, co pozwala im zachować smukłą sylwetkę. Gdy chcą zrzucić kilogramy często decydują się na restrykcyjne diety -to błąd bo mogą w ten sposób nabawić się niedoborów pokarmowych.

Dieta dla Ryb

Ryby jedzą na ogół zdrowo i regularnie. Popełniają jednak jeden błąd, a mianowicie, gdy coś im posmakuje, sięgają po to bez ograniczeń. Dobrze byłoby więc, aby ryby pamiętały o mniejszych porcjach, które wpłyną pozytywnie na trawienie. Ryby, które starają się schudnąć nie powinny wierzyć w tzw. diety cud. Tylko racjonalne, zdrowe żywienie i długoterminowa dieta pozwoli im trwale schudnąć.