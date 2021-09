Starożytni Grecy przewidzieli autonomiczne samochody i wirtualnych asystentów?

Grecy przepowiedzieli przyszłość?

Chcielibyśmy wierzyć, że wszystkie cuda nowoczesnej cywilizacji wymyślił i przepowiedział w swojej prozie SF Stanisław Lem, ale może był on po prostu wnikliwym czytelnikiem mitów greckich? Podobnie, jak autorka książki "Gods and Robots", która przeanalizowała owe mity pod kątem obecnych technologii. Wiele z tych futurystycznych koncepcji wprost przypisała Hefajstosowi.

Jednym z dzieł owego boga ognia, kowali i złotników miał być Talos, gigantyczny automat wykonany z brązu.

Mayor widzi w nim zalążek czworonożnych androidów produkowanych obecnie przez firmę Boston Dynamics. Innym z jego dzieł była Pandora, czyli według dr Adrienne Mayor: "replikantka" i "zły fembot obdarzony sztuczną inteligencją" (fembot to odmiana robota humanoidalnego przypominająca wyglądem dojrzałą kobietę), "zaprogramowany", by uwolnić zło na świecie.

Pandora nie była zresztą jedyną skonstruowaną przez Hefajstosa "AI" (sztuczną inteligencją), ponieważ zbudował on również mechaniczne złote dziewice, które miały mu pomagać w kuźni.

Zostały one zaprojektowane tak, by przewidywać jego potrzeby i działać bez bezpośrednich instrukcji, co zdaniem dr Mayor czyni z nich wczesne wersje osobistych asystentów opartych na sztucznej inteligencji. Takich, jak Alexa czy Siri.

Z kolei pomysł na środki transportu bez kierowców (czyli autonomiczne samochody) miał według historyczki podrzucić ludzkości już Homer. Wszak w "Odysei" Odyseusz wraca do Itaki na autonomicznych statkach Feaków. Z kolei w "Iliadzie" mowa jest o autonomicznych trójnogach kołowych, które przewożą ambrozję.

Zdjęcie Czy tak zdaniem starożytnych Greków ma wyglądać nasz świat? / 123RF/PICSEL

