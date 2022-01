Krakowskie liceum zakazało uczniom "podejmowania aktywności seksualnej". To niezgodne z konstytucją

Plebiscyt na Statutowy Absurd Roku to inicjatywa Stowarzyszenia Umarłych Statutów - polskiej organizacji bezpośrednio broniącej interesów uczniów. Głównym celem stowarzyszenia jest - jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie - "rozpowszechnianie wśród polskiej braci uczniowskiej wiedzy o jej prawach i sposobach ich ochrony". Konkurs na Statutowy Absurd Roku - jak wskazuje jego nazwa - ma za zadanie ukazywać absurdy obowiązujące w niektórych polskich placówkach.

Kilka dni temu Stowarzyszenie Umarłych Statutów ogłosiło wyniki plebiscytu. Tytuł Statutowego Absurdu Roku 2021 głosami internautów zdobyło Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. Jakiego absurdu doszukali się przedstawiciele SUS w statucie tejże placówki? Szkoła zabroniła uczniom odbywania stosunków seksualnych. Co ciekawe zasady miały obowiązywać zarówno na terenie liceum, jak i poza nim.

Ucznia obowiązuje w Szkole i poza nią bezwzględny zakaz: (...) podejmowania aktywności seksualnej, polegającej na: odbyciu stosunku seksualnego, udziału w imprezach o charakterze erotycznym oraz pozowania do filmów i zdjęć pornograficznych, publicznym podejmowaniu zachowań o zabarwieniu seksualnym.

Zdjęcie W jednej ze szkół podstawowych w Polsce widniała zasada zakazująca dziewczynkom noszenia spodni w trakcie uroczystości szkolnych / 123RF/PICSEL

Przedstawiciele SUS zaznaczają, że statutowa zasada jest nie tylko absurdalna, ale również niezgodna z prawem. "Zakaz podejmowania aktywności seksualnej (poza szkołą) narusza prawo do wolności (art. 31 ust. 1 Konstytucji RP) oraz prawo do ochrony prawnej życia prywatnego oraz do decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47 Konstytucji)" - przytacza przepisy SUS.

Dlaczego powyższa zasada została wprowadzona? "Naszym zdaniem mogła być tutaj zastosowana furtka do usuwania ze szkoły uczennic, które zaszły w ciążę" - zaznacza wiceprezes stowarzyszenia Daniel Sjargi w rozmowie z portalem Noizz. Dodaje również, że sytuacja ta napawa niepokojem, ponieważ "szkoła powinna być miejscem, w którym młodzi ludzie mogą szukać pomocy nawet w tak trudnych sytuacjach".

Jak donosi SUS, mimo interwencji organizacji problem nie został rozwiązany.

Stowarzyszenie złożyło 21 stycznia 2021 roku odwołanie do Ministra Edukacji i Nauki, który przez wiele miesięcy przedłużał termin na jego rozpatrzenie. 25 maja złożone zostało ponaglenie, a 28 czerwca skargę na przewlekłość do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Minister Edukacji i Nauki wydał 23 lipca postanowienie o niedopuszczalności odwołania. Stowarzyszenie złożyło 23 sierpnia skargę na postanowienie do WSA. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy przed WSA.

Statutowy Absurd Roku 2021: Oto podium

Jakie jeszcze absurdy brały udział w plebiscycie na Statutowy Absurd Roku 2021? Drugie miejsce w konkursie przyznano ex aequo dwóm szkołom artystycznym: Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego w Zespole Szkół Plastycznych we Wrocławiu oraz Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu. W obu szkołach powszechna była ta sama praktyka: placówki odbierały uczniom prawa autorskie do ich prac i rościły sobie prawo do ich odsprzedaży.

Trzecie miejsce w konkursie na Statutowy Absurd Roku 2021 zajęła Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi. W statucie tejże placówki widniała zasada zakazująca dziewczynkom noszenia spodni w trakcie uroczystości szkolnych.

***

