Post przerywany stał się ostatnimi czasy bardzo popularnym sposobem żywienia wśród gwiazd, jak i innych osób. Wszystko dlatego, że bez poczucia głodu i przy swobodzie w wyborze tego, co się je, można utrzymać smukłą sylwetkę. Ta metoda żywienia jest także uważana za skuteczny sposób na poprawienia swojego stanu zdrowia, jak np. obniżenie poziomu cukru we krwi, poprawa jakości snu czy funkcji poznawczych.

Co to jest post przerywany?

Post przerywany znany jest także pod nazwą intermittent fasting (IF) i w przeciwieństwie do podstawowych założeń na temat odżywienia, gdzie trzeba jeść 5 posiłków dziennie w równych odstępach czasowych, ten sposób odżywienia nie zakłada specjalnych zasad. Można jeść wszystko (przy zachowaniu odpowiedniej kaloryczności), na co ma się ochotę, pod warunkiem, że zmieścimy się w oknie żywieniowym, podczas którego możemy spożywać posiłki.

Jako że intermittent fasting to nie dieta, a narzędzie do realizacji zamierzonego celu z powiedzeniem można łączyć go z dowolną dietą - wegetariańską, konwencjonalną czy bezglutenową.

W trakcie stosowania postu przerywanego należy pamiętać o przestrzeganiu tzw. "okienka żywieniowego" 123RF/PICSEL

Rodzaje postu przerywanego

Istnieją trzy warianty postu przerywanego, który można dostosować do swoich potrzeb oraz stylu życia:

Intermittent fasting 16/8 - przez 16 godzin się pości, a przez 8 je. Jest to jeden z najpopularniejszych wariantów postu przerywanego i jest bardzo podobny do konwencjonalnego sposobu żywienia. Ta metoda jest również znana jako protokół Leangains. Intermittent fasting 18/6 - przez 18 godzin si pości, a przez 6 je. W porównaniu do poprzedniego wariantu, ten jest bardziej rygorystyczny, ponieważ pości się o dwie godziny dłużej. Intermittent fasting 20/4 - tutaj post trwa aż 20 godzin, a okres jedzenia tylko 4. W związku z tym ten wariant nazywany jest dietą wojownika i ma przypominać to, jak kiedyś żywili się prehistoryczni wojownicy, którzy zasiadali do jedzenia dopiero po skończonym dniu pracy.

Co daje post przerywany?

Post przerywany zaczął być niezwykle popularny, ponieważ szybko można zauważyć pozytywne efekty jego stosowania. Do najważniejszych zaliczamy:

Utratę masy ciała i tłuszczu . Post przerywany może pomóc w zmniejszeniu ilości spożywanych kalorii, co sprzyja utracie masy ciała i redukcji tłuszczu. Warto też wiedzieć, że w okresach postu organizm spala zapasy tłuszczu na energię.

Poprawę zdrowia metabolicznego . IF może poprawić wrażliwość na insulinę i poziom cukru we krwi, co może być korzystne dla osób z cukrzycą typu 2 lub insulinoopornością.

Poprawę zdrowia serca . Post przerywany może pomóc w obniżeniu poziomu cholesterolu, trójglicerydów oraz ciśnienia krwi, co zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Poprawę funkcji mózgu . Badania sugerują, że post przerywany może także zwiększyć produkcję neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF), co sprzyja zdrowiu mózgu i może zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych.

Lepszą kontrola stanów zapalnych. IF może pomóc w zmniejszeniu stanów zapalnych w organizmie, co jest korzystne dla ogólnego zdrowia i może chronić przed chorobami przewlekłymi.Poprawę poziomu energii. Wiele osób zgłasza, że odczuwa wyższy poziom energii i lepszą koncentrację podczas okresów postu.

Jakie gwiazdy stosują post przerywany?

Małgorzata Rozenek-Majdan jest jedną z gwiazd, która stosuje post przerywany Aliaksandr Valodzin/East News East News

Do stosowania postu przerywanego przyznają się największe polskie oraz międzynarodowe gwiazdy. Wśród nich są takie osobistości jak:

Beyoncé - piosenkarka dba o swoją sylwetkę oraz wygląd i zawsze świetnie wygląda. Deklaruje, że zawdzięcza to postowi przerywanemu, który stosuje zazwyczaj przed ważnymi występami.

Małgorzata-Rozenek Majdan - również jest wielką fanką postu przerywanego, co widać po jej niesamowitej figurze! W mediach społecznościowych podzieliła się informacją, że stosuje formę 18/6 i bardzo odpowiada jej taki styl żywienia.

Jennifer Aniston - hollywoodzka aktorka, której figury mogłaby pozazdrościć niejedna nastolatka, również stosuje post przerywany w formie 16/8. Według niej ta metoda działanie świetne nie tylko na sylwetkę, lecz także dodaje jej energii na cały dzień.

Katarzyna Skrzynecka - aktorka, która publicznie mówiła o swojej walce z nadwagą i stosowaniu postu przerywanego jako jednego z narzędzi w dążeniu do lepszego zdrowia i sylwetki.

Halle Berry - aktorka, która cierpi na cukrzycę typu 2, stosuje post przerywany, aby kontrolować poziom cukru we krwi i utrzymać zdrowie. Przy okazji może pochwalić się niezwalającą figurą.

Czy post przerywany nadaje się dla każdego?

Skoro tak wiele gwiazd czerpie korzyści ze stosowania postu przerywanego wiele osób zastanawia się zapewne, czy każdy może zacząć go stosować i również zawalczyć o zdrowie i szczupłą sylwetkę.

Mimo że często mówi się o tym, że intermittent fasting to remedium nie tylko na dodatkowe kilogramy, ale również zdrowe ciało i zdrowego ducha, nie każdy może podjąć się tego sposobu. Istnieje bowiem grupa osób, którym ten rodzaj odżywiania się mógłby zaszkodzić. Należą do niego:

dzieci i młodzież,

osoby starsze,

kobiety w ciąży i karmiące piersią,

osoby z cukrzycą i innymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej,

osoby przyjmujące niektóre leki,

osoby z historią zaburzeń odżywiania.

Chociaż post przerywany jest niezwykle chwalony, to niestety są osoby, które nie powinny stosować tego modelu żywieniowego 123RF/PICSEL

Post przerywany. Jak zacząć?

Jeśli nie ma przeciwwskazań do tego, żebyś zaczęła stosować post przerywany i chciałabyś sprawdzić, czy równie dobrze sprawdzi się on u ciebie, oto kilka zasad, które mogą ci w tym pomóc:

Zdobądź wiedzę. Zanim zaczniesz, warto zrozumieć, czym dokładnie jest post przerywany, jakie są jego rodzaje i potencjalne korzyści oraz ryzyka. Przeczytaj dostępne informacje na ten temat i skonsultuj się ze specjalistami, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. Wybierz metodę postu przerywanego. Istnieje wiele różnych metod postu przerywanego, na przykład 16/8, 5:2, czy jednodniowy post w tygodniu. Wybierz tę, która najlepiej pasuje do Twojego stylu życia i celów zdrowotnych. Zaplanuj harmonogram. Zanim zaczniesz, zaplanuj, kiedy będziesz stosować post przerywany i jakie będą Twoje okna jedzenia. Możesz zacząć od niewielkiego okna postu i stopniowo je wydłużać, aby dostosować się do nowej praktyki. Przygotuj się psychicznie. Post przerywany może być wyzwaniem dla Twojego ciała i umysłu, zwłaszcza na początku. Przygotuj się psychicznie na to, że może to być trudne, ale również bądź otwarta na możliwość doświadczenia pozytywnych zmian w swoim zdrowiu i samopoczuciu. Monitoruj swoje samopoczucie. Bądź świadoma swojego ciała i reakcji na post przerywany. Jeśli odczuwasz jakiekolwiek nieprzyjemne objawy, nie wahaj się zakończyć postu i skonsultować się z lekarzem. Bądź elastyczny. Pamiętaj, że post przerywany nie musi być praktykowany codziennie. Możesz dostosować go do swoich potrzeb i warunków życiowych, aby było to dla Ciebie wykonalne i zrównoważone w dłuższej perspektywie.

Zaczynając stosować post przerywany, ważne jest, aby być cierpliwym i dawać sobie czas na dostosowanie się do nowej praktyki. Warto również pamiętać, że każdy organizm jest inny, więc to, co działa dla jednej osoby, niekoniecznie będzie odpowiednie dla drugiej.

