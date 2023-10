Spis treści: 01 Czym jest świadczenie rehabilitacyjne?

02 Kiedy i komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

03 Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? To zależy od zasiłku chorobowego

04 Jak długo może trwać świadczenie rehabilitacyjne?

05 Jakie dokumenty trzeba złożyć, by otrzymać świadczenie?

06 Kto wypłaca świadczenie rehabilitacyjne po zwolnieniu z pracy?

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne?

Osoby na zwolnieniu lekarskim mogą liczyć na zasiłek chorobowy. Wypłaca go pracodawca lub ZUS. Okres wypłacania tego zasiłku to standardowo 182 dni. Wyjątkiem są przypadki gruźlicy lub ciąża - wtedy okres wypłacania zasiłku chorobowego przedłuża się do 227 dni.

Osoby, które wykorzystały czas zasiłku chorobowego, a wciąż nie wróciły do zdrowia, mogą się starać o świadczenie rehabilitacyjne. Nie w każdym przypadku on się jednak należy.

Kiedy i komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. To jednak nie wszystkie warunki, które trzeba spełnić, aby je otrzymywać. Aby skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, trzeba spełniać następujące warunki:

wykorzystać okres zasiłku chorobowego;

być wciąż niezdolnym do pracy;

być w stanie, który rokuje na powrót do pracy po rehabilitacji.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje również osobom, które ubiegają się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, lecz lekarz orzecznik ustalił, że po rehabilitacji będą one zdolne do dalszej pracy.



Zdjęcie Świadczenie rehabilitacyjne ma pomóc wrócić na rynek pracy. / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? To zależy od zasiłku chorobowego

Świadczenie rehabilitacyjne jest ściśle związane z zasiłkiem chorobowym. Nie otrzymają go osoby, które wcześniej nie pobierały zasiłku. Również wysokość świadczenia rehabilitacyjnego zależy od otrzymywanego wcześniej zasiłku chorobowego i wynosi:

90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni)

75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres

100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pobierasz świadczenie w czasie ciąży

Wysokość zasiłku chorobowego zależy z kolei od wcześniejszych zarobków. Obejmuje on 80 proc. średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy przed otrzymaniem zwolnienia lekarskiego.



Jak długo może trwać świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O jego długości decyduje lekarz orzecznik. To on ocenia, ile czasu zajmie nam powrót do zdrowia na tyle, by móc znów pracować. Świadczenie rehabilitacyjne nie może być jednak pobierane dłużej niż 12 miesięcy. Co ciekawe, świadczenie to może być przyznane w całości lub w częściach.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by otrzymać świadczenie?

Aby ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, trzeba zgromadzić szereg dokumentów i złożyć je do odpowiedniego oddziału ZUS. Należy to zrobić na 6 tygodni przed zakończeniem okresu wypłacania zasiłku chorobowego. W terenowym oddziale ZUS trzeba przedstawić:



wypełniony wniosek na formularzu ZNp-7

zaświadczenie od lekarza leczącego o stanie zdrowia (formularz OL-9 )

) wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10 ) wystawiony przez płatnika składek. Jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, nie składasz tego dokumentu

) wystawiony przez płatnika składek. Jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, nie składasz tego dokumentu dowód tożsamości

pełnomocnictwo, jeżeli w twoim imieniu występuje osoba będąca twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo - druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS

Świadczenie rehabilitacyjne może wypłacać ZUS lub płatnik składek (pracodawca). Jeśli ZUS będzie wypłacał świadczenie, złóż dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na formularzu:

Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem

- jeśli jesteś pracownikiem Z-3b - jeśli wykonujesz działalność pozarolniczą, współpracujesz z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub jesteś duchownym

- jeśli wykonujesz działalność pozarolniczą, współpracujesz z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub jesteś duchownym Z-3a - jeśli jesteś inną osobą ubezpieczoną

Wszystkie powyższe dokumenty można złożyć osobiście w odpowiednim, terenowym oddziale ZUS. Można je również wysłać pocztą lub zrobić to online korzystając z profilu PUE ZUS.

Kto wypłaca świadczenie rehabilitacyjne po zwolnieniu z pracy?

Po zwolnieniu z pracy można się ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne. Wypłaca je wtedy ZUS, a nie pracodawca. W takim wypadku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy dostarczyć:

wniosek o świadczenie rehabilitacyjne;

zaświadczenie o stanie zdrowia;

oświadczenie (formularz Z-10) o tym, że nie pracujesz zarobkowo i nie masz na tej podstawie ubezpieczenia społecznego.

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane po to, by osoba je pobierająca mogła znów wrócić na rynek pracy.

Źródło: zus.pl

