Zachowanie dobrej sylwetki i formy fizycznej nie jest łatwe. Szczególnie może być to trudne w przypadku dojrzałych kobiet. Pewna tiktokerka udowadnia jednak, że można wyglądać świetnie nawet po 50-tce.

Niki ma 56 lat i prowadzi konto na TikToku o nazwie @nikiwibrowfitness. Udostępnia tam m.in. nagrania ze swoich treningów. Przy okazji doradza innym kobietom, jak zadbać o swoje ciało. Jej profil obserwują 164 tysiące użytkowników.

Tiktokerka pokazuje ćwiczenia na pośladki

Ostatnio tiktokerka pokazała trzy ćwiczenia, której jej zdaniem są idealne dla kobiet po 50-tce, aby zachować formę.

Pierwsze z nich to wypady nóg do tyłu, podczas których należy dotknąć podłoża dłonią. Ćwiczenie można modyfikować - wykonywać wypady również do przodu i do boku, a także dodać pewne utrudnienie w postaci hantli. Zaangażowane będą mięśnie nóg, pośladków, brzuch i dolny odcinek kręgosłupa.

Następne ćwiczenie to przysiady, jednak nie te klasyczne, bowiem z jedną nogą podniesioną do góry. Dzięki temu poprawia się nasza stabilność i równowaga.

Ostatni element to tzw. mostki biodrowe. To świetne ćwiczenie na pośladki, które stają się jędrniejsze. Dodatkowo, wspomaga pozbywanie się cellulitu i nadmiaru tkanki tłuszczowej. Angażuje również do pracy mięsień dwugłowy uda i mięśnie brzucha.

Tiktokerka zaznacza, że dobór odpowiednich ćwiczeń powinien być indywidualny i uzależniony m.in. od stanu zdrowia. Plan treningowy warto skonsultować wcześniej ze specjalistą. Z kolei zanim go ułożymy należy zastanowić się, co chcemy osiągnąć.

