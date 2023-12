Prognoza pogody na najbliższe dni. Aura nie będzie rozpieszczać

Zima zdaje się, przynajmniej chwilowo, na dobre porzucić plany o kolejnym białym ataku. Tuż przed nadejściem Nowego Roku do Polski wkroczy jednak niż Bodo, który mocno namiesza w prognozach. Nowy rok powitamy z iście jesienną aurą za oknem.

Nadejście niżu Bodo odczujemy już w piątek, 29 grudnia. Na południu i południowym wschodzie kraju niebo spowiją chmury, zaś na północy pojawią się opady deszczu. Temperatura wyniesie od 5 st. C na wschodzie, do 8 st. C w centrum i 12 st. C na zachodzie. Wtedy też zacznie wiać. Na silne porywy wiatru do nawet 70 km/h przygotować powinni się szczególnie mieszkańcy południowej Polski.

Wiatr nie odpuści również w sobotę i niedzielę. Na południu Polski, w województwach lubelskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim, obowiązywać będą, wydane przez IMGW, alerty pierwszego stopnia związane z silnym wiatrem.

Pogoda na sylwestra 2023/2024. Polska podzielona na pół

30 grudnia w wielu rejonach kraju przywita nas sporym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem.

"W noc sylwestrową nad Polską będzie przemieszczała się oś klina ciepła. W niedzielę będzie występowała adwekcja ciepła. W poniedziałek od zachodu wystąpi adwekcja chłodu. Jednak nasuwająca się za frontem atmosferycznym chłodniejsza masa powietrza nie będzie znacząco różnić się termicznie" - informują eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura w nocy, w najchłodniejszym momencie, wynosić będzie od 1 st. C w Suwałkach i Zielonej Górze do 4 st. C w Warszawie. Jak donosi IMGW, temperatura w sylwestrową noc nie osiągnie tak wysokich wartości, jak miało to miejsce podczas zeszłorocznego sylwestra.

"Przyczyną będzie zwiększona prędkość wiatru. Temperatura odczuwalna będzie się wahała od 2 st. C w Krakowie do -2 st. C w woj. łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim oraz na północy kraju. Wiatr południowy i południowo zachodni na zachodzie kraju oraz w woj. łódzkim, południowy i SSE na pozostałym obszarze kraju, o prędkości 2-32 km/h. W porywach wiatr osiągać będzie prędkość do 50-60 km/h na południu i na zachodzie kraju" - informuje IMGW.

Spodziewać należy się również opadów deszczu, a w obszarze Zakopanego także deszczu ze śniegiem.

Jeszcze silniejszych porywów wiatru możemy spodziewać się w pierwszym dniu nowego roku. 1 stycznia będzie wiało w całym kraju, najmocniej, bo w okolicach 100 km/h we wschodniej i północnej Polsce.

