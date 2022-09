Ta grupa seniorów może liczyć na przelew. 4,9 tys. zł co miesiąc od ZUS

Prognozy Ministerstwa Finansów zapowiadają, że w Polsce z roku na rok będzie wzrastać populacja osób w wieku 75 lat i powyżej. Jest to zatem dobra informacja dla tych seniorów, którzy chcieliby otrzymać dodatkowe pieniądze w ramach emerytury - co miesiąc i dożywotnio. Można z tego tytułu otrzymać aż 4944 zł brutto tzw. świadczenia honorowego, jednak ZUS ma pewien warunek. Pieniądze wypłaci bowiem dopiero po ukończeniu... 100 lat.

Kto może dostać świadczenia honorowe?

Dodatek do emerytury w formie świadczenia honorowego przysługuje dożywotnio seniorom, którzy ukończyli 100 lat. Tylko najstarsi seniorzy są uprawnieni do uzyskania dodatkowych pieniędzy, co więcej nie muszą przy tym spełniać żadnych innych warunków, ani składać wniosków. ZUS wypłaca te świadczenia automatycznie.

Świadczenie honorowe 2022 - ile wynosi? Tę imponującą kwotę mogą otrzymać niektórzy seniorzy

Świadczenie honorowe w roku 2022 to równowartość 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszona o składki pobierane na ubezpieczenie społeczne, a więc zmienia kwota ta zmienia się co roku wraz z dniem 1 marca.

Aktualnie dodatek ten wynosi 4944,79 zł brutto. Warto zaznaczyć, że świadczenie nie podlega waloryzacji - raz przyznane będzie więc wypłacane każdemu 100-latkowi regularnie, do końca życia w tej samej wysokości.

Emerytura dla najstarszych Polaków według statystyk ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o statystykach, z których wynika, że w grudniu 2018 roku wypłacił 1,9 tys. świadczeń honorowych - 85 proc. "szczęśliwców" stanowiły kobiety. Średni wiek osoby pobierającej dodatek wynosił wówczas 102,25 roku. Najstarsza kobieta, która dostawała z ZUS-u dodatkowe pieniądze miała 112 lat, zaś mężczyzna - 111 lat.