Tajemnicza linia przecina Europę i łączy siedem sanktuariów. Legenda głosi, że to tzw. miecz Michała Archanioła

Linia tworząca miecz Michała Archanioła ma być śladem, który pozostał po tym, jak św. Michał strącił szatana do piekła

Zaskakujący jest fakt, że wszystkie sanktuaria na mapie ułożone są w jednej linii. A trzy najważniejsze znajdują się w takiej samej odległości od siebie

Michał Archanioł. Książę niebieski, który walczy z diabłem

Zdjęcie Stary Testament przedstawia św. Michała jako anioła doskonałego – Anioła Pańskiego, Anioła Stróża narodu Izraela / Marek BAZAK/East News / East News

Michał Archanioł jest przedstawiany jako doskonały anioł-wojownik. Od początku walczył z szatanem i jego duchami, a później z wrogami Bożego ludu. Był określanym mianem "wielkiego księcia". Podobnie jak kiedyś, również w XXI wieku św. Michał jest uznawany za obrońcę Kościoła na ziemi.

Imię Michał wywodzi się z hebrajskiego słowa Mikha’el, co oznacza "któż jak Bóg". Imię to jest wezwaniem do walki. Postać anioła Michała po raz pierwszy pojawia się w Księdze Daniela. Wpis głosi, że Michał to "jeden z pierwszych książąt". Chociaż tylko jemu nadano miano archanioła, taki tytuł przypisuje się również św. Rafałowi i św. Gabrielowi.

Stary Testament przedstawia św. Michała jako anioła doskonałego - Anioła Pańskiego, Anioła Stróża narodu Izraela. W Księdze Wyjścia był nazywany "Panem":

A Pan szedł przed nimi w dzień jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, w nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy (Wj 13, 21)

W innym fragmencie został określony mianem Anioła Bożego, "który szedł na przedzie wojsk izraelskich" (Wj 14, 19-20). Św. Michał został również przedstawiony jako Anioł Stróż narodu Izraelitów i specjalny wysłannik Boga.

"Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie". (Wj 23, 20-22)

"Wódz niebieskich zastępów"

Św. Michał przed reformą Soboru Watykańskiego II był wzywany zwłaszcza po zakończeniu mszy świętej. Modlitwa ułożona przez papieża Leona XIII rozpoczyna się słowami "Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce". Jej kolejne wersy brzmią:

"A Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

Szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła".

Michał Archanioł strącił szatana do piekła. Pozostał ślad?

Legenda głosi, że po apokaliptycznej walce w niebiosach, św. Michał Archanioł zadał szatanowi ostateczny cios. "Wódz niebieskich zastępów" uderzył swoim mieczem i strącił go do piekła.

Śladem po tej walce ma być tajemnicza linia, która przecina Europę. Tradycja próbuje wyjaśnić tę kwestię w symboliczny sposób. Miejsce ma odzwierciedlać moc, z jaką diabeł zostały zesłany do piekła poprzez uderzenie miecza.

Tajemnicza linia przecina Europę. To miecz Michała Archanioła?

Zdjęcie Tajemnicza linia przecina Europę. Czy to legendarny miecz Michała Archanioła? / 123RF/PICSEL

Linia łączy ze sobą siedem sanktuariów związanych z Michałem Archaniołem. Czy to zbieg okoliczności?

Kościoły i klasztory leżą od siebie co prawda w znacznej odległości, ale razem tworzą niemal idealną linię, która przecina niemal cały kontynent - od wybrzeża Irlandii, przez położoną w Wielkiej Brytanii Kornwalię, przez kanał La Manche, szczyty Alp aż po wybrzeże Morza Śródziemnego.

Linię określaną mianem "miecza Michała Archanioła" tworzy siedem sanktuariów położonych w sześciu krajach.

Skellig Michael - Irlandia

Zdjęcie Pierwszy punkt na linii miecza Michała Archanioła - Skellig Michael w Irlandii / The Irish Image Collection/Design Pics RM/East News / East News

Skellig Michael to skalista wyspa na Oceanie Atlantyckim. Od najbliższego stałego lądu dzieli ją prawie 12 kilometrów. Sama wyspa jest niewielka i ma powierzchnię 0,226 km2, którą w większości stanowią skały i urwiska. Mnisi, którzy niegdyś dotarli tu jako pierwsi, zbudowali niewielki kościółek. Pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z XI wieku i pojawia się w "Kronikach Czterech Mistrzów". Najprawdopodobniej to wtedy Skelling zostało poświęcone Michałowi Archaniołowi.

St Michael’s Mount - Wielka Brytania

Zdjęcie St Michael's Mount. To tu miał się ukazać archanioł Michał / Matt Cardy/Getty Images / Getty Images

St Michael’s Mount od początku średniowiecza była religijnym ośrodkiem. Według legendy Michał Archanioł miał się tu ukazać w V w. n.e. - poniżej miejsca, w którym obecnie znajduje się wejście do zamku. Archanioł miał ostrzec rybaków przed niebezpieczeństwem. Od tamtej pory na wyspę zaczęli licznie przybywać pielgrzymi. W XII wieku francuski duchowny Bernard le Bec wybudował na szczycie góry klasztor poświęcony św. Michałowi. Z czasem został przekształcony w gotycki zamek.

Mount Saint Michel - Francja

Kolejny przystanek na linii Miecza Michała Archanioła to normandzkie wybrzeże Francji. Znajduje się tu granitowa wyspa Mont Saint Michel, licząca 78 metrów wysokości. Zwieńcza ją opactwo benedyktynów - sanktuarium św. Michała Archanioła. Architektura sanktuarium i zatoka z dużymi pływami morskimi sprawiają, że to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Normandii.

Sacra di San Michele - Włochy

Zdjęcie Na liczącej 962 m górze Pirchiriano we Włoszech znajduje się opactwo. Kościół to miejsce kultu św. Michała Archanioła / Renzo Frontoni/Design Pics/East News / East News

Można powiedzieć, że z tego miejsca do nieba jest już blisko. Na liczącej 962 m górze Pirchiriano znajduje się opactwo, będące jednym z najbardziej niezwykłych zabytków w prowincji Turyn. Kościół to miejsce kultu św. Michała Archanioła. Co ciekawe, szczyt opactwa często tonie w chmurach.

Góra Gargano - Włochy

Zdjęcie Najbardziej znane sanktuarium ku czci św. Michała Archanioła znajduje się na górze Gargano we Włoszech / ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS / East News

To tu znajduje się najsłynniejsze sanktuarium ku czci św. Michała Archanioła. Na szczycie góry Gargano we Włoszech wznosi się charakterystyczna bazylika. Jej początki sięgają V wieku i pierwszych dziesięcioleci VI wieku. Według tradycji miały tu miejsce objawienia św. Michała.

Grota od wieków jest miejscem pielgrzymek - przybywają tu chrześcijanie z całego świata. Wśród pielgrzymów znajdowali się m.in. papieże Leon IX czy Jan Paweł II. Przybywali tu również władcy, m.in. król Polski Zygmunt Stary.

Wyspa Symi - Grecja

Zdjęcie Linia "miecza" przebiega również przez grecką wyspę Symi / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Przedostatnim miejsce wchodzącym w skład tzw. Miecza Michała Archanioła jest wyspa Symi w Grecji. Wyspa położona na Morzu Egejskim nigdy nie należała do bezpiecznych - lokalizacja sprawiała, że ona, jak i pozostałe wyspy były regularnie łupione przez piratów, Awarów i Słowian.

Dlatego też św. Michał stał się opiekunem, który opiekował się żeglarzami i stawiał czoła złu. Mieszkańcy chętnie zwracali się do niego o pomoc. Dlatego też na wyspie jest 170 kościołów, którym w większości patronuje Michał Archanioł.

Góra Karmel - Izrael

Zdjęcie Widok z góry Karmel w Izraelu na port w Hajfie / Independent Picture Service/Universal Images Group via Getty Images / Getty Images

Dotarliśmy do końca tajemniczej linii. Ostatnim przystankiem jest Izrael, a konkretnie Góra Karmel w Hajfie, trzecim co do wielkości izraelskim mieście. Góra Karmel liczy 546 metrów n.p.m. to część pasma górskiego o tej samej nazwie. Na szczycie znajduje się karmelitańskie sanktuarium nazywane popularnie Stella Maris, czyli Gwiazda Morza. Świątynia jest poświęcona Matce Bożej.

Miejsce jest otoczone kultem już od czasów starożytnych, ale jako sanktuarium chrześcijańskie i katolickie zaczęło funkcjonować w XII wieku. To jedyne z siedmiu sanktuariów stanowiących linię miecza Michała Archanioła, które nie jest poświęcone samemu archaniołowi.

Miecz Michała Archanioła. Tego dnia dochodzi do dziwnego zjawiska

Zdjęcie W dniu przesilenia letniego Miecz Michała Archanioła wyrównuje się z zachodzącym słońcem / 123RF/PICSEL

Warto dodać, że trzy najważniejsze świątynie, w których wierni oddają cześć Michałowi Archaniołowi - Mont Saint Michel we Francji, Sacra di San Michele w Dolinie Susa i sanktuarium Monte Sant’Angelo we włoskim Gargano - są położone w tej samej odległości od siebie.

Jak czytamy w serwisie viagginews.com, linia ma symbolizować przypomnienie od św. Michała, że wierni powinno kontynuować życie w prawości i przestrzegania prawa boskiego. Co ciekawe, tajemnicza linia w dniu przesilenia letniego wyrównuje się idealnie z zachodzącym słońcem.

