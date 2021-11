Tajemnicza przepowiednia polskiego jasnowidza. Ma się spełnić w tym roku

Zbliżający się koniec roku to czas podsumowań, ale również spoglądania w przyszłość. Chyba wszyscy jesteśmy ciekawi, co przyniesie nam kolejny. Czy możemy to jakoś sprawdzić? Jasnowidze, mistycy i wróżki twierdzą, że posiadają taki dar.

Jednym z nich jest wizjoner występujący pod pseudonimem Adam A., który na łamach serwisu Astroweb co roku uchyla rąbka tajemnicy. Jego prognozy są zazwyczaj bardzo konkretne i szczegółowe, ale niektórych nawet on sam nie rozumie.

Rok temu ujawnił dwie, których nie potrafił zinterpretować. Nadal brzmią zagadkowo, więc prawdopodobnie miałyby się spełnić w najbliższych tygodniach. Jeszcze w 2021 roku.

Wielki mroczny trójkąt szybuje nad miastem o niewysokich budynkach. Nie ma tutaj żadnych drapaczy chmur czy innych wysokich budowli. Pod miastem płynie mętna woda, która wydostaje się na zewnątrz. Silny strumień uderza w tajemniczy trójkąt

Reklama

- ujawnił w rozmowie z Astroweb. Do tej pory nie udało się ustalić, czego dotyczyła wizja. Niektórzy twierdzą, że najwyraźniej jeszcze się nie wypełniła.

Ośmiu ludzi siedzi przy stole, debatując nad kartką papieru zgniecioną w kulkę. Jeden z mężczyzn ma kocie wąsy. Kulka papieru zaczyna płonąć, a ogień przyjmuje kształt ptaka i ulatuje w niebo

- to proroctwo sugeruje spotkanie na szczycie, na którym będą ważyć się losy Polski. Co zapisano na zgniecionej kartce? Można podejrzewać, że chodzi o ustawę, umowę międzynarodową lub inny dokument wpływający na życie wszystkich Polaków.

Dotąd nie wyjaśniono, co miał na myśli. Czy to oznacza, że wspomniane wizje mają się dopiero spełnić? Do końca roku zostało bardzo niewiele czasu...

***

Zobacz także:



Jackowski jest przerażony. Polacy będą uciekać do Rumunii?



Przepowiednia jasnowidza dla Polski i świata. Ma się spełnić wkrótce



Przepowiednia Therese Neumann dla Polski i świata