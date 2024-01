- 500 złotych za osobę, tyle w tym roku płacimy za studniówkę - przyznaje Karolina, tegoroczna maturzystka z Małopolski. Stawka za osobę jest jednak dopiero początkiem dalszych kosztów. Portfel maturzystów i ich rodziców uszczuplą również wszelkie przygotowania. - Do tego doliczyć trzeba zakup sukienki, fryzjera czy kosmetyczkę. Za całość wyjdzie pewnie około tysiąca złotych, a nawet więcej - dodaje 17-latka.

Temat studniówkowych kosztów wraca co roku jak bumerang. Impreza, która do niedawna była jedynie szkolną dyskoteką, dziś przygotowaniami i organizacją przypomina nieco duże wesele. A koszty wciąż rosną.

Ile kosztuje studniówka 2024? "Uczniowie są gotowi zrezygnować"

Sezon studniówkowy za pasem. Zabawa, odbywająca się na sto dni przed maturą, ma miejsce najczęściej na przełomie stycznia i lutego. Przygotowania zaczynają się jednak znacznie wcześniej, a dla wielu uczniów studniówka jest jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów w ostatnim roku szkoły. Dla maturzystów wyjątkowa, zaś dla rodziców... droga.

Ostateczna cena studniówki zależy od wielu czynników - między innymi miasta, liczby uczestników, lokalu, w którym się odbywa, cateringu czy oprawy muzycznej. Ceny rosną jednak z roku na rok, a wysokie koszty sprawiają, że wielu maturzystów już kilka tygodni temu rozważało rezygnację z udziału w imprezie.

"W naszej szkole w przyszłym roku będzie ledwo ponad 50 uczniów, którzy przystąpią do matury. Studniówka 2024 jest pod wielkim znakiem zapytania także dlatego, że koszty się zwiększają. Komitet organizacyjny studniówki przyznał, że ceny za osobę są bardzo wysokie. I ich zdaniem to się nie opłaca. Uczniowie także nie kryją zaskoczenia cenami i są gotowi zrezygnować ze swojej studniówki w 2024 roku właśnie przez ceny" - wyjaśniała dla portalu eska.pl jedna z lubuskich nauczycielek.

Niektórzy, dla oszczędności, na bal mają wybrać się bez osoby towarzyszącej. Inni wprost przyznają, że tak duże pieniądze wolą przeznaczyć na inny, według siebie ważniejszy cel. "400 zł za studniówkę to ja ten podziękuję... Wiecie, co ja mogę za tyle kasy kupić? To jak 1/4 ceny najlepszego biletu na koncert" - czytamy w jednym z wpisów na platformie X.