Tak się mieszkało w PRL. Wszyscy mieliśmy to w domach! Pamiętasz?

W czasach PRL-u nie można było przebierać w meblach, czy urządzeniach AGD tak, jak teraz. Większość mieszkań w czasach "komuny" była podobnie urządzona i miała podobny, niewielki metraż. Mimo że nie były to czasy bogactwa, każdy radził sobie, jak tylko mógł, by urządzić swoje mieszkanie w PRL-u. Użytkownik "Rene" pod jednym z naszych quizów o PRL napisał: "Bardzo ciężkie czasy. Ale wszystko cieszyło. Każda nowo zdobyta rzecz w domku była jak urodziny". Antoni dodaje: "Żyłem w tych czasach. Materialnie to nie ma czego wspominać i żałować. Ale relacje ludzkie były lepsze. Jasna hierarchia wartości. Zło było złem. Wzajemna pomoc. Bogactwo jednak deprawuje". Przypomnijmy sobie więc, jak żyło się w czasach PRL-u, jak wtedy wyglądały nasze mieszkania. Jak dobrze pamiętasz te czasy?

Zdjęcie Kolorowy telewizor Rubin w PRL-u uchodził za radziecki cud techniki. Jakie przedmioty mieliśmy w mieszkaniu w PRL-u? [QUIZ] / Krystian Dobuszyński / East News