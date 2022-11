Przez całe swoje życie, czy tego chcemy czy nie, większość z nas musi odkładać co miesiąc niemałą kwotę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poczet przyszłej emerytury

Im bliżej nam do tego momentu, tym częściej zastanawiamy się, ile wynosi stan naszego konta, czyli w praktyce, ile pieniędzy mamy już w ZUS i jak wygląda przewidywana kwota, którą dostaniemy w przyszłości

Dobra wiadomość jest taka, że każdy płatnik może obecnie sprawdzić to przez internet

Jak sprawdzić swój kapitał początkowy w ZUS?

Osoby, które opłacały składki przed 1 stycznia 1999 roku, mają nieco utrudnione zadanie, jeśli chodzi o sprawdzenie wysokości potencjalnej emerytury. Aby obliczyć, ile wyniesie ich świadczenie, muszą najpierw ustalić swój kapitał początkowy.

Jak czytamy na stronie gov.pl kapitał początkowy "to odtworzona kwota składek na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone przez ciebie albo twojego płatnika składek do 1 stycznia 1999 roku. Kapitał początkowy nie jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS. Jest uwzględniany przy obliczaniu tak zwanej nowej emerytury".

Kapitał początkowy może mieć ustalony każdy, kto urodził się po 31 grudnia 1948 i pracował przed 1 stycznia 1999 roku, mając opłacane składki na ubezpieczenie społeczne. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku mogą poprosić urząd o ustalenie kapitału początkowego jedynie, jeśli złożą wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego po 31 grudnia 2008 roku, mają udokumentowane okresy składkowe i nieskładkowe przez co najmniej 20 lat w przypadku kobiet lub 25 w przypadku mężczyzn oraz były objęte ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Zdjęcie ZUS nie wysyła już do wszystkich informacji na temat emerytur w formie papierowej / Marek Bazak / East News

Ustalanie kapitału początkowego odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (w skrócie PUE) ZUS. Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie należy złożyć dwa dokumenty: Kp-1 oraz Rp-6. Można zrobić to drogą elektroniczną, pocztową lub wydrukować je i przynieść osobiście do oddziału. W podobny sposób możemy także wybrać formę odpowiedzi. Zakład udzieli jej za pośrednictwem internetu, przyśle pocztą lub prześle do oddziału w zależności od tego, co wybierze petent. Dokładne instrukcje znajdują się na stronie ZUS.pl.

Kiedy ZUS wysyła informacje o stanie konta?

Czy długi się dziedziczy? Jak tego uniknąć? Do 1 lipca 2020 roku ZUS był zobowiązany do poinformowania płatnika składek o kapitale początkowym, składkach, stanie konta oraz wysokości hipotetycznej emerytury pocztą, jeżeli osoba ta nie posiadała konta w PUE. Jednak w związku ze zmianą zasad wprowadzoną w czasie pandemii koronawirusa, obecnie wysokość stanu konta emerytalnego w ZUS sprawdzimy wyłącznie online w Platformie Usług Elektronicznych.

Jak sprawdzić wysokość swojej emerytury i stan konta emerytalnego w ZUS?

W czerwcu i lipcu 2022 roku ZUS przygotował podsumowanie składek zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2021 roku dla ponad 23 mln obywateli. Każdy może sprawdzić ich wysokość na swoim koncie PUE ZUS. Jak informuje Zakład, "tylko osoby, które wystąpią o to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, takie dane otrzymają w wersji papierowej - listem albo w placówce ZUS".

Aby założyć konto, należy na stronie ZUS-u kliknąć zakładkę "Zarejestruj w PUE", wybrać metodę rejestracji online, dzięki której potwierdzimy nasze dane (profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny, konto w banku). Jeżeli ktoś nie posiada żadnego z powyższych, może uzupełnić dane samodzielnie i założyć profil niezaufany. W ciągu siedmiu dni od założenia takiego profilu osoba ta musi udać się osobiście do placówki ZUS i potwierdzić swoją tożsamość.

Zdjęcie Aby założyć konto, należy na stronie ZUS-u kliknąć zakładkę "Zarejestruj w PUE" / 123RF/PICSEL

Będąc zalogowanym na stronie PUE, należy wejść w "Panel ubezpieczonego", następnie w zakładkę "Informacje o stanie konta" i "Informacje za rok 2021" lub inny rok, który nas interesuje.

Jak czytamy w regulaminie Platformy: "Wszyscy ubezpieczeni, którzy ukończyli 35 lat, w IOSKU (informacji o stanie konta ubezpieczonego - przyp. red.) znajdą również symulację hipotetycznej emerytury obliczoną z samego tylko konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta w ZUS (zakładka "Hipotetyczna emerytura").

Zakład stosuje dwa warianty tych wyliczeń. Jeden uwzględnia naszą dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości z dotychczasowych lat pracy, a drugi przyjmuje, że kończymy już aktywność zawodową i więcej nie składkujemy". To, co zobaczymy więc na stronach to jedynie hipotetyczna wysokość przyszłej emerytury.