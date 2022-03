Wołodymyr Zełenski 21 kwietnia 2019 roku wygrał wybory prezydenckie na Ukrainie, otrzymując 73,2 proc. poparcia i miażdżąc tym samym swojego głównego konkurenta, Petra Poroszenkę. Jeszcze kilka lat temu Zełenski był bardziej znany ze swojej działalności kabaretowej, aniżeli politycznej. Występował w komediach romantycznych, był scenarzystą i producentem filmowym.

Od działalności kabaretowej do wielkiej polityki

W grudniu 2017 roku współpracownicy Wołodymyra Zełenskiego wystąpili o rejestrację partii politycznej Sługa Ludu. Od tego momentu polityk zaczął pojawiać się w sondażach prezydenckich. Szybko zdołał zdobyć przychylność i sympatię Ukraińców, którzy chętnie oddali na niego głosy w marcowych i kwietniowych wyborach.

Dziś prezydent Ukrainy cieszy się ogromnym uznaniem. Dzięki swojej odwadze i patriotyzmowi zdobył ogromną popularność. Wołodymyr Zełenski, w obliczu wojny, zdecydował się pozostać na terytorium swojego kraju i walczyć wraz ze swoimi rodakami.

Heroiczna postawa prezydenta Ukrainy sprawiła, że coraz więcej osób chce poznać szczegóły jego prywatnego życia. Wiadomo, iż od 2013 roku Wołodymyr Zełenski jest mężem Ołeny, z którą ma córkę i syna. Niewiele jednak mówi się o jego rodzicach. Tymczasem telewizja CBS News opublikowała nagranie, na którym widać jak wygląda ich mieszkanie.

Wołodymyr Zełenski zaprosił kamery do domu rodziców

Rok temu Wołodymyr Zełenski zaprosił do domu swoich rodziców dziennikarzy CBS News. Telewizja udostępniła nagranie z tej wizyty. Fani nie kryją zaskoczenia warunkami, w jakich mieszkają rodzice prezydenta Ukrainy. Małżonkowie żyją skromnie, a pluszowe sofy, segmentowe meble, czerwone dywany i tapety na ścianach przenoszą nas kilkanaście lat wstecz.

Co ciekawe w komentarzach pod nagraniem zaroiło się od polskich komentarzy, w których internauci podkreślają, że rozpoznali sztućce, które widują u swoich dziadków. Zwracają również uwagę na niezwykle kulturalne zachowanie polityka, który zaraz po wejściu do domu i przedstawieniu rodzicom zaproszonych gości, udał się do toalety, gdzie umył ręce.

