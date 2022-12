Taką kartkę zostawił na zakopanym w śniegu aucie. Internauci zachwyceni zachowaniem kierowcy

Życie i styl

Dołącz do nas:

Ilość śniegu, która spadła w miniony weekend spowodowała niemałe utrudnienia na drodze. W mediach społecznościowych oprócz zdjęć ogromnych korków pojawiły się także ujęcia samochodu stojącego w szczerym polu i kartki, która została przyklejona do jednego z okien. To, co na niej napisano, zachwyciło internautów. „I ja to szanuje” – pisali w komentarzach.

Zdjęcie Zdjęcia zakopanego samochodu udostępniono m.in. na facebookowym profilu "Bielskie Drogi" / Facebook / 123RF/PICSEL