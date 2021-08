Taka praca grozi demencją

Praca, która jest nie tylko źródłem utrzymania, ale i przestrzenią do realizowania własnych pasji i zainteresowań, to marzenie wielu ludzi. Nierzadko traktowana jest jednak wyłącznie jako sposób na zarobienie pieniędzy, nie zaś okazję do samorozwoju. Wykonywanie przez wiele godzin każdego dnia zajęć, które powodują znużenie i frustrację jest niebezpieczne nie tylko ze względu na potencjalne problemy emocjonalne. Grozi ono obniżeniem sprawności umysłowej oraz osłabieniem funkcji poznawczych, takich jak pamięć, myślenie i rozumienie.

Autorzy nowego międzynarodowego badania, którego rezultaty opublikowano na łamach "British Medical Journal", dostarczyli kolejny argument przemawiający za tym, że warto zrezygnować z nudnej, mało rozwijającej pracy. Badacze z University College London, Uniwersytetu Helsińskiego oraz Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa dowiedli, że osoby wykonujące takie profesje są bardziej narażone na rozwój demencji w podeszłym wieku. Uczeni przebadali 107 896 ochotników pod kątem stymulacji poznawczej w codziennym życiu oraz ryzyka wystąpienia demencji i monitorowali ich stan zdrowia przez dwie dekady. Byli oni również regularnie pytani przez badaczy o wykonywane na co dzień prace, które sklasyfikowano jako "stymulujące poznawczo" oraz "pasywne".

Reklama

Podczas gdy pierwsza grupa obejmowała takie zawody, jak urzędnik państwowy, lekarz czy radca prawny, w drugiej znalazły się profesje pokroju kasjera, kierowcy pojazdów i operatora maszyn. Okazało się, że osoby wykonujące "stymulujące" prace, a więc takie, które wyróżniają się dużą odpowiedzialnością lub poczuciem kontroli, rzadziej zapadały w podeszłym wieku na demencję niż pracownicy fizyczni.

"Stymulacja umysłowa jest niezwykle ważnym elementem profilaktyki chorób neurodegeneracyjnych. Wykonywanie codziennie zajęć, które stawiają przed nami wyzwania, wymagają od nas kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia demencji" - komentują autorzy badania.

Przeczytaj też:



Przez braki w uzębieniu nie może znaleźć miłości. Ciągle się z niej śmieją



Na Grenlandii spadł deszcz. To pierwsza taka sytuacja w historii



Sok z jeżyn: Jak go zrobić? Jakie ma właściwości?



* * *



Zobacz więcej: