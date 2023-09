Fernando Santos to jeden z najlepszych trenerów piłki nożnej na świecie

Fernando Santos to portugalski trener piłkarski, który jest znany głównie ze swojej pracy z reprezentacją tego kraju. Jako trener Santos odniósł wiele sukcesów, w tym najważniejszy - zdobycie Mistrzostwa Europy w 2016 roku z Portugalią oraz Ligi Narodów UEFA w 2019 roku.

Był także trenerem podczas Mistrzostw Świata w 2018 roku, gdzie Portugalia doszła do fazy 1/8 finału. Przed objęciem stanowiska selekcjonera Portugalii Santos trenował różne klubowe drużyny w Portugalii, Grecji i innych krajach.

Jest uważany za doświadczonego i szanowanego trenera piłkarskiego w świecie futbolu. Zdobył tytuł trenera roku 2016 i 2019 na świecie według Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu. 24 stycznia 2023 został selekcjonerem reprezentacji Polski, zastępując na tym stanowisku Czesława Michniewicza.

Fernando Santos - zarobki. Od PZPN dostaje astronomiczny przelew

Santos to jeden z najlepszych trenerów na świecie. Mimo że wyniki naszej reprezentacji pod jego opieką nie należą do najlepszych, nie można tego powiedzieć o pensji trenera. Można się domyślać, że stanowisko trenera reprezentacji jest dobrze płatne - w porównaniu jednak do poprzedniego trenera Polski w piłce nożnej - Czesława Michniewicza, zarabia on znacznie więcej. Zaraz po klęsce z Albanią, Santos tłumaczył:

Jestem smutny, piłkarze w szatni też są bardzo smutni. Zaczęliśmy dobrze, zdobyliśmy gola. Po nieuznaniu bramki mecz się wyrównał, potem Albania zdobyła tego niesamowitego gola. W szatni zawodnicy byli zmotywowani, żeby odrobić straty, dobrze zaczęli, ale Albania zdobyła drugiego gola. Taka jest piłka nożna

Ja mam się podać do dymisji? Ani dzisiaj ani jutro. Pytajcie prezesa PZPN. Jeśli uzna, że dalsza współpraca jest niemożliwa to ją zakończymy. Z mojej strony dymisji nie będzie tłumaczył Fernando Santos zapytany o dymisję

Ile więc zarabia Portugalczyk, który od stycznia tego roku trenuje naszą drużynę? Kwota wydaje się być kosmiczną. Santos na swoje konto dostaje bowiem od PZPN co miesiąc przelew w wysokości blisko 730 tysięcy złotych. Suma okazuje się być jeszcze bardziej wysoka, kiedy porównamy ją z zarobkami poprzedniego trenera reprezentacji, Czesława Michniewicza, który zarabiał "zaledwie" 200 tysięcy złotych miesięcznie. Jak wyznał Santos po wczorajszym meczu, nie poda się do dymisji, jednak raczej można stwierdzić, że nie ma co liczyć na premię od PZPN.

