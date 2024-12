Do kiedy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę . Wymiar urlopu zależy od dotychczasowego stażu pracy pracownika. Należy podkreślić, że do takiego stażu wlicza się także okres edukacji.

Wymiar urlopu wynosi 20 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy poniżej 10 lat lub 26 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy co najmniej 10 lat . Natomiast w przypadku zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia .

Pracownik może, ale nie musi wykorzystywać całego urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego, tym samym przenosząc niewykorzystane dni na kolejny rok. Należy jednak pamiętać, że najpóźniej do 30 września kolejnego roku pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu za ubiegły rok. Warto zaznaczyć, że we wspomnianym terminie zaległy urlop nie musi całkiem zrealizowany, ponieważ wystarczy, że do 30 września rozpoczniemy wykorzystywanie zaległego urlopu.