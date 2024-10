Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z dnia 17 maja 1989 r., pracownicy należący do innego kościoła lub związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są uznane za dni wolne od pracy , mogą złożyć wniosek o dzień wolny na obchody takich świąt. Warunkiem jest złożenie wniosku do pracodawcy co najmniej 7 dni przed planowaną nieobecnością.

Urlop na święto religijne jest niepłatny , co oznacza, że pracownik będzie musiał odpracować ten dzień, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez pracodawcę. Co ważne, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o warunkach odpracowania nie później niż 3 dni przed planowaną nieobecnością. Odmowa udzielenia urlopu na święto religijne może być uznana za naruszenie przepisów o zakazie dyskryminacji ze względu na wyznanie.

Honorowi dawcy krwi również mają prawo do dnia wolnego, co wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o publicznej służbie krwi. Pracownik, który oddaje krew lub jej składniki, ma prawo do dnia wolnego w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym. Zwolnienie to dotyczy również czasu niezbędnego na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich związanych z oddawaniem krwi.