Nie ma co ukrywać - Bar Przystań to legenda sopockiej gastronomii. Położony tuż przy plaży, serwuje świeże ryby od lat i niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Czasem trzeba chwilę postać w kolejce, ale uwierzcie, warto. Flądra prosto z patelni i chrupiące frytki - czy można chcieć więcej? A jeśli macie szczęście, uda się złapać stolik na tarasie z widokiem na morze. Idealne miejsce na leniwy lunch po spacerze brzegiem Bałtyku.

Tawerna Orłowska, Gdynia - rybka z widokiem na klif

Jeśli szukacie miejsca, gdzie można zjeść pyszną rybę z widokiem na jedną z najpiękniejszych scenerii w Trójmieście, Tawerna Orłowska powinna znaleźć się na waszej liście. Usytuowana tuż przy plaży, w pobliżu orłowskiego molo, oferuje świeże ryby dostarczane wprost od miejscowych rybaków. Czego warto tu spróbować? Przede wszystkim klasycznego dorsza w chrupiącej panierce albo rybę z własnej wędzarni. Jeśli dopisze wam pogoda, możecie rozkoszować się posiłkiem na tarasie, skąd rozciąga się widok na Zatokę Gdańską i charakterystyczny orłowski klif.

Bar Pod Łososiem, Gdańsk - ukryty skarb dla fanów ryb

Może nie jest to miejsce tak znane jak Bar Przystań, ale ci, którzy tu trafiają, rzadko wychodzą rozczarowani. Bar Pod Łososiem to jeden z tych lokali, które zachowały ducha dawnych smażalni ryb - prostego, bezpretensjonalnego jedzenia w rozsądnych cenach. Nie znajdziecie tu luksusów, ale za to dostaniecie porządną porcję smażonego dorsza czy sandacza, a wszystko w domowej atmosferze. Plus? Brak nadmorskiej przebitki cenowej, a jakość - pierwsza klasa.



Fisherman, Sopot - nowoczesne podejście do tradycji

To propozycja dla tych, którzy cenią nie tylko smak, ale i kreatywność w kuchni. Fisherman to miejsce, gdzie ryba nie jest tylko panierowanym filetem, ale prawdziwą gwiazdą talerza. Tatary, ceviche, ryby pieczone z autorskimi dodatkami - tutaj kucharze wiedzą, co robią. Ceny? Nieco wyższe niż w klasycznych smażalniach, ale jeśli chcecie spróbować rybnej kuchni w bardziej wyszukanym wydaniu, to miejsce jest strzałem w dziesiątkę.



Bistro Rybka i Frytka, Gdynia - prosto i smacznie

Bez zbędnego nadęcia, za to ze świeżymi rybami i domowymi frytkami - Bistro Rybka i Frytka to jedna z lepszych opcji w Gdyni, jeśli chcecie zjeść dobrą rybę w rozsądnej cenie. Lokal specjalizuje się w klasykach: dorsz, flądra, mintaj - smażone na bieżąco, podawane z chrupiącymi frytkami i surówką. Atmosfera jest luźna, obsługa sprawna, a porcje konkretne - dokładnie to, czego oczekuje się od solidnej smażalni nad morzem.

Rybka na wynos - gdzie zjeść pod chmurką?

Nie zawsze mamy ochotę na siedzenie w restauracji - czasem rybkę najlepiej smakuje na świeżym powietrzu, z widokiem na morze. Gdzie w Trójmieście można kupić coś pysznego na wynos i znaleźć idealne miejsce do jedzenia?



Sopot, przystań rybacka w Karlikowie - nieopodal Baru Przystań codziennie rano można kupić świeże ryby prosto z kutra. Idealna opcja, jeśli chcecie spróbować czegoś ultraświeżego i zjeść to na plaży.

Nowa Wędzarnia Sopocka - świeże wędzone ryby kupicie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 25, na parterze Domu Handlowego Monte.

Orłowo, przy molo - tu również funkcjonuje mała przystań rybacka, gdzie rybacy sprzedają świeże flądry, dorsze czy śledzie. Po zakupie warto znaleźć miejsce na pobliskich ławkach i zjeść z widokiem na morze.

Gdynia Oksywie - mniej znane, ale klimatyczne miejsce. W okolicy ul. Osada Rybacka można kupić świeże ryby i usiąść nad wodą, obserwując kutry wracające do portu.





