Co dziedziczymy po matce, a co po ojcu?

Jedną z najważniejszych różnic w dziedziczeniu genów po matce i ojcu jest sposób przekazywania chromosomów płciowych. Kobiety mają dwa chromosomy X (XX), podczas gdy mężczyźni mają jeden chromosom X i jeden Y (XY). W związku z tym matka zawsze przekazuje swoim dzieciom chromosom X, natomiast to ojciec determinuje płeć dziecka, przekazując albo chromosom X (co prowadzi do narodzin dziewczynki), albo chromosom Y (co skutkuje narodzinami chłopca).