Zanim wsiądziesz do pojazdu komunikacji miejskiej

Korzystając z komunikacji miejskiej, powinniśmy pamiętać, że nasze nieodpowiednie zachowanie, przyzwyczajenia lub nawyki, mogą skutecznie uprzykrzać podróż innym ludziom. Warto zatem poznać podstawowe zasady savoir-vivre w pojazdach komunikacji miejskiej, dzięki czemu unikniemy nieprzyjemnych i niekomfortowych zdarzeń.

Pierwszy, dobry obyczaj dotyczy już sytuacji związanej ze wsiadaniem do pojazdów komunikacji miejskiej. W tym przypadku zasada jest bardzo prosta - zawsze pierwszeństwo mają pasażerowie wysiadający z pojazdu. Jeśli przy wysiadaniu niektóre osoby, np. seniorzy, mają problem z poruszaniem się i sprawnym opuszczeniem pojazdu, warto zaoferować swoją pomoc.

Podczas korzystania z komunikacji miejskiej w deszczowe dni, należy zwrócić uwagę na parasol. Zanim wejdziemy do autobusu czy tramwaju, parasol powinien być już dokładnie złożony i otrzepany z nadmiaru wody.

Wchodzenie z rozłożonym parasolem lub składanie go dopiero w momencie wchodzenia do pojazdu może być niebezpieczne dla pozostałych osób, bowiem istnieje ryzyko uderzenia parasolem podróżnych. Zmoczenie postronnych osób znajdującą się powierzchni parasola wodą to również nic przyjemnego i niemającego nic wspólnego z kulturalnym zachowaniem.

Siedzieć czy ustąpić?

Kolejna, być może najbardziej kontrowersyjna kwestia, dotyczy ustąpienia miejsca siedzącego w komunikacji miejskiej. Niektórzy wychodzą z założenia, że skoro płacą za przejazd komunikacją miejską, mogą skorzystać z wolnego miejsca, bez względu na to, czy inny pasażer zmagający się np. z jakąś niepełnosprawnością, w tym samym czasie podróżuje na stojąco.

Ustępowanie miejsca starszym osobom to oczywiście sprawa indywidualna każdego z pasażerów, ale równocześnie jedna z kluczowych, gdy mowa o savoir-vivre w pojazdach komunikacji miejskiej. Jeśli jesteś młody, a przejechanie kilku przystanków na stojąco nie jest dla ciebie problemem, warto ustąpić miejsca siedzącego m.in. seniorom, kobietom w ciąży oraz pasażerom niepełnosprawnym.

Podróżowanie komunikacją miejską w godzinach szczytu zazwyczaj związane jest z dużym tłokiem w tramwaju, autobusie czy metrze. Wówczas powinniśmy się kierować pewną zasadą etyczną, która brzmi: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.

Przytoczona reguła wyraża potrzebę empatii i szacunku dla innych, nakazując postępować wobec innych tak, jak chcielibyśmy, aby inni postępowali wobec nas. W kontekście podróżowania komunikacją miejską można odnieść to do sytuacji, kiedy w pojeździe panuje duży tłok, a my mamy na plecach duży i wystający plecak, którym co chwilę trącamy inne osoby. Wówczas dobrym rozwiązaniem wydaje się trzymanie plecaka w dłoni, co z pewnością nie będzie przeszkadzać naszym współpasażerom.

Ponadto podczas dużego ścisku w autobusie, tramwaju czy metrze, starajmy się nie blokować dostępu do drzwi pojazdu. Dzięki temu pasażerowie szybciej i sprawniej mogą wsiąść oraz wysiąść, bez potrzeby przepychania się.

Spożywanie posiłków w komunikacji miejskiej nie jest kulturalnym zachowaniem bondburn 123RF/PICSEL

Odłóż rozmowę na później

Prowadzenie głośnej rozmowy przez telefon podczas korzystania z komunikacji miejskiej lub głośne słuchanie muzyki, bez wątpienia można określić mianem tzw. obciachu. Wiele osób zapomina, że komunikacją nie podróżują sami, przez co być może wydaje im się, że "częstowanie" innych podróżnych długą i głośną rozmową przez telefon to nic takiego.

Tego typu zachowanie lub głośne słuchanie muzyki, nawet jeśli mamy słuchawki, jest uciążliwe i irytujące dla reszty pasażerów, którzy pragną podróżować w spokoju.

Poczekaj z jedzeniem

Wsiadasz do pojazdu komunikacji miejskiej i z torby lub plecaka wyjmujesz kanapkę, którą od razu pałaszujesz? Jedzenie i picie w autobusie lub tramwaju nie jest kulturalnym zachowaniem. Pamiętaj, że wiele posiłków emituje zapach, który niekoniecznie musi być przyjemny dla innych pasażerów.

Wówczas zachodzi również ryzyko, że przez nieuwagę spożywanym kebabem, frytkami, zapiekanką, chipsami czy kanapką pobrudzisz pojazd lub co gorsza - innych pasażerów.

Rzecz jasna, zdarzają się sytuacje, kiedy spożycie posiłku w pojazdach komunikacji miejskiej jest usprawiedliwione i dotyczy to m.in. osób borykających się z cukrzycą lub innymi chorobami.

Gdy mowa o zapachach, pamiętaj, że nasze ciała również mogą nieprzyjemnie pachnieć, zwłaszcza w upalne dni. Wobec tego przestrzegaj podstawowych zasad higieny, dzięki czemu podróż komunikacją miejską będzie przyjemniejsza.

