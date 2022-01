Miejsce piąte: Święta i czysta

Jeśli założyć, że rodzice nadają dzieciom imiona, które uważają za najładniejsze, to jednym z najpiękniejszych imion damskich jest Agnieszka. Aga zajęła piąte miejsce na liście najpopularniejszych imion żeńskich. Źródeł imienia upatruje się w greckim słowie “hagneia", które oznacza “czystość", “świętość" i “brak skaz". Znane Agnieszki to między innymi piosenkarka Agnieszka Chylińska, aktorka Agnieszka Dygant czy reżyserka Agnieszka Holland. Imię Agnieszka nosi 550 tysięcy Polek.

Małgorzata: Perła wśród imion

Wśród najpopularniejszych imion żeńskich znalazła się też Małgorzata. Imię Gosia nosi 580 tysięcy Polek. Swoje źródło Małgorzata ma w grece. Imię pochodzi od słowa “margarites", co oznacza perłę. Popularne Małgorzaty to dziennikarka i celebrytka Małgorzata Rozenek-Majdan czy aktorki Małgorzata Kożuchowska i Foremniak.

Dziewicza i prawa Katarzyna

Na trzecim miejscu wśród najpopularniejszych polskich imion damskich znalazła się Katarzyna. To imię rodzice nadali swoim córkom ponad 600 tysięcy razy. Katarzyna pochodzi od słowa “katharos", które w języku greckim oznacza “czystą", “prawą", “dziewiczą", “bez skazy". Do słynnych Polek noszących to imię należą aktorki Katarzyna Cichopek, Zielińska czy Figura oraz piosenkarki Katarzyna Kowalska i Nosowska.

Maria o niepewnym pochodzeniu

Na drugim miejscu znalazło się imię Maria. Nadano je ponad 625 tysiącom dziewczynek. Etymologia imienia jest niepewna. Jedni łączą je z hebrajskim słowem “mariam", które oznacza “napawająca radością". Inna teoria łączy imię Maria z egipskim “meri-jam", co można tłumaczyć jako “ukochaną przez Jahwe" czy też “ukochaną przez Boga". Imię to nosiły między innymi laureatka nagrody nobla Maria Skłodowska-Curie oraz pisarka Maria Konopnicka, obecnie znaną Marią jest piosenkarka i reżyserka Maria Sadowska.

Najpopularniejsze imie żeńskie: Pełna wdzięku i łaski

W rankingu zwycięża Anna. W aktach urodzenia to imię występuje 1 057 416 razy. Anna pochodzi z języka hebrajskiego, w którym słowo “channah" oznacza “wdzięk i łaskę". Najpopularniejsze kobiety o tym imieniu to między innymi trenerka i celebrytka Anna Lewandowska, aktorka i działaczka społeczna Anna Dymna oraz aktorka Anna Dereszowska.

Barbara, Natalia i Julia, czyli pozostałe miejsca w top 20

Na szóstej pozycji rankingu najpopularniejszych imion żeńskich znalazła się Barbara (500 tys.), która wyprzedziła Ewę (480 tys.), Krystynę (450 tys.), Magdalenę (430 tys.) i Elżbietę (430 tys.). Drugą dziesiątkę otwiera Joanna (400 tys.). Na 12. pozycji wśród najpiękniejszych imion damskich znalazła się Aleksandra - 380 tys., która nieznacznie wyprzedziła Zofię. Rodzice chętnie nadawali swoim córką także imię Monika - 370 tys. W Polsce żyje także wiele pań o imieniu Teresa (350 tys.), Danuta (310 tys.), Natalia (298 tys.), Julia i Karolina (290 tys.). Pierwszą dwudziestkę zamyka Marta - imię to nosi ponad 280 tysięcy Polek.

Najrzadsze imiona żeńskie

Jakie są najrzadsze imiona żeńskie w Polsce? Wśród najmniej popularnych można wskazać Omenę, Jagusię, Wieczesławę i Zdravkę — każde z tych imion noszą tylko cztery kobiety w naszym kraju. W aktach urodzenia zaledwie trzech osób można znaleźć japońskie imiona Hikaru i Ayane, tyle samo kobiet nosi imię greckiej bogini - Hery. Podobnie Godelina, Era i Dżesyka. W naszym kraju trzy kobiety podpisują się imieniem Czarna, Brytania, Billy i America.



