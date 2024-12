Dokarmianie ptaków w okresie zimowym jest niezwykle ważne i może decydować o przetrwaniu mocno osłabionych lub niedoświadczonych w szukaniu pożywienia osobników. Zwierzęta mają wówczas utrudniony dostęp do pokarmu , który zalega m.in. pod warstwą ubitego i zmrożonego śniegu.

Specjaliści z Lasów Państwowych informują, że w zimowym pomaganiu ptakom najważniejsza jest ciągłość dokarmiania. "Konsekwencja może tu decydować o życiu zwierząt, gdyż mocno przywiązują się one do okazywanego wsparcia. Kilkakrotne dostarczenie pożywienia wystarczy, by ptaki zaczęły utożsamiać konkretne miejsce ze źródłem jedzenia. Przerwanie dokarmiania byłoby wtedy nieodpowiedzialne, gdyż głodne zwierzęta, zamiast szukać pokarmu, zmarnują czas i energię na oczekiwanie pomocy, która nie nadejdzie" - czytamy na stronie Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Międzychód.