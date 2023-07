Spis treści: 01 Prosta zagadka matematyczna okazała się niezwykle trudna. Tylko kilka procent poda poprawną odpowiedź

Rozwiązywanie zagadek matematycznych wymaga umiejętności logicznego myślenia, analizy i strategii. Ćwiczenie takich umiejętności pozwala rozwijać zdolność rozumowania i skutecznego podejmowania decyzji. Matematyczne zagadki to swoista forma łamigłówek, które wymagają zastosowania różnych technik i podejść w celu znalezienia rozwiązania. Rozwiązywanie takich zadań wzmacnia zdolność do rozwiązywania różnorodnych problemów w życiu codziennym i zawodowym. Takie aktywności stymulują również mózg i utrzymują go w dobrej kondycji.

Prosta zagadka matematyczna okazała się niezwykle trudna. Tylko kilka procent poda poprawną odpowiedź

Zadaniem, które należy wykonać na przytoczonej grafice, jest wyliczenie ceny każdego z owoców, a następnie wykonanie działania matematycznego. Proste? Okazuje się, że nie do końca. Użytkownicy na forach internetowych spierali się w tym, czy odpowiedź na zadanie wynosi: 25, 60, 17. Okazuje się jednak, ze poprawna odpowiedź jest inna. Ile wynosi?

Tę zagadkę z podstawówki poprawnie rozwiąże jedynie 4%. Oto poprawna odpowiedź

By wyliczyć poprawną odpowiedź podanej zagadki, należy posiadać kilka umiejętnoci matematycznych. Jedną z nich jest znajomość kolejności wykonywania działań. Według niej najpierw wykonujemy działania w nawiasach, następnie mnożenie lub dzielenie, na końcu dodawanie lub odejmowanie. Jak więc rozwiązać przytoczoną zagadkę? Oto rozwiązanie:

10+10+10=30

10+5+5=20

5+(1+1)+(1+1)=9,

Czyli: 5+1×10

5+10=15. Poprawna odpowiedź na rozwiązanie zagadki wynosi więc 15.

