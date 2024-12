Ten smaczny, zimowy grzyb to skarbnica zdrowia. Szukaj go na pniach

Mimo że zima zazwyczaj nie kojarzy nam się z grzybobraniem, to w tym chłodnym okresie w lasach możemy spotkać gatunek, który doskonale przystosował się do niskich temperatur. Płomiennica zimowa to wyjątkowy grzyb, który potrafi przetrwać nawet silne mrozy. Chociaż w Polsce jest powszechnie spotykany, wciąż nie cieszy się szczególną popularnością wśród grzybiarzy. Warto jednak go poznać - nie tylko ze względu na walory smakowe, ale także prozdrowotne właściwości.