Czy uda ci się rozwiązać "test biedronki"?

Dzieci za pomocą graficznych łamigłówek uczą się rozpoznawania wzorców i spostrzegawczości. Dodatkowo rozwijają logiczne myślenie i koordynację wzrokowo-ruchową. Wpływają także na kreatywność, która odgrywa istotną rolę podczas rozwijania młodych umysłów. Dzisiaj przedstawimy ci „test biedronki”, który wykorzystywany jest w 2 klasie podstawowej. Spójrz na poniższy obrazek i postaraj się uzupełnić puste kropki za pomocą odpowiednich cyfr. Jednak pamiętaj, że na wykonanie zadania masz tylko 10 sekund. Gotowy? Start!

Zdjęcie "Test biedronki" / opracowanie własne / INTERIA.PL

Poprawne rozwiązanie łamigłówki

Udało ci się rozwiązać "test biedronki"? Oznacza to, że należysz do 2% osób dorosłych, które potrafią rozwiązać daną łamigłówkę. Jeżeli jednak nie sprostałeś zadaniu, to nic się nie stało. Na wykonywanie zadań wpływa wiele czynników, między innymi zmęczenie i stres. Rozwiązując ten test, warto krok po kroku uzupełniać kółka. Najlepiej zacząć od tych bocznych, a na koniec zostawić sobie środek. Oto poprawne rozwiązanie zagadki:

Zdjęcie Odpowiedź / opracowanie własne / INTERIA.PL

Pamiętaj, że kreatywność i logiczne myślenie można rozwijać codziennie w bardzo prosty sposób. Wystarczy regularnie wykonywać różnorodne łamigłówki, które stanowią dla ciebie wyzwanie.