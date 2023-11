Podchwytliwa zagadka

Na inteligencję człowieka wpływa wiele czynników, między innymi ćwiczenia umysłowe, sprawność fizyczna, odpowiednia ilość snu, dieta lub rozwijanie umiejętności społecznych. Na iloraz inteligencji może wpływać także unikanie nałogów, edukacja i medytacja. Istotne jest, aby regularnie stawiać sobie wyzwania umysłowe. Dzisiaj przedstawimy ci jedno z takich zadań. Przeczytaj poniższe polecenie i spróbuj odpowiedzieć na pytanie w mniej niż 10 sekund. Gotowy? Start!

Szły gęsi gęsiego, jedna za drugą. Ile było gęsi?

Zdjęcie Zagadki poprawiają pracę mózgu / Getty Images

Prawidłowe rozwiązanie łamigłówki

Jeżeli udało ci się poprawnie odpowiedzieć na nasze pytanie, oznacza to, że jesteś osobą o bardzo wysokim ilorazie inteligencji. Łamigłówka należała do tych podchwytliwych, więc jeśli nie powiodło ci się, to nic strasznego. Niektóre ćwiczenia będą dla nas prostsze, a inne nieco trudniejsze. Ważne jest, aby podchodzić do nich regularnie. Oto prawidłowe rozwiązanie: Trzy. Chodzi o liczbę słowa "gęsi" w zagadce.

Zwróć uwagę na słowa zaznaczone zielonymi kolorami na poniższym obrazku. Pomoże to ci zrozumieć odpowiedź.

Zdjęcie Odpowiedź / opracowanie własne / INTERIA.PL

