Test IQ, który rozwiążą tylko najinteligentniejsi

Osoby o wysokim ilorazie inteligencji potrafią kierować się logicznym myślenie, analizować sytuacje oraz wyciągać należyte wnioski. Dodatkowo cechują się kreatywnością, a generowanie nowych pomysłów nie sprawia im żadnych trudności. Mają także wysoko rozwinięty poziom zdolności poznawczych, takich jak zapamiętywanie i koncentracja. Dodatkowo ich umiejętności komunikacyjne nie mają sobie nic do zarzucenia. Dzisiaj przedstawimy ci jeden z naszych testów IQ. Spójrz na poniższy obrazek i zastanów się, gdzie mógłbyś przestawić jedną zapałkę, aby otrzymać prawidłowe równanie. Na wykonanie tego zadania masz 10 sekund. Gotowy? Start!

Zdjęcie Zagadka na logiczne myślenie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Poprawne rozwiązanie łamigłówki

Jeśli udało ci się rozwiązać naszą zagadkę, oznacza to, że potrafisz szybko i logicznie myśleć. To bardzo ważna umiejętność w dzisiejszych czasach. Jeżeli jednak nie sprostałeś temu zadaniu, to nic straconego. Nad inteligencją można pracować. Prawdopodobnie świetnie sobie radzisz w innych zagadkach. Każdy z nas ma unikalne i wyjątkowe umiejętności, które należy pielęgnować. Poniżej na obrazku zobaczysz, jak powinna zostać przestawiona zapałka:

Zdjęcie Poprawne rozwiązanie / opracowanie własne / INTERIA.PL

