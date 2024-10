Czas na małą przerwę połączoną z przyjemnością. Dla kawoszy i nie tylko mamy ciekawą propozycję. Test na spostrzegawczość , który rozwiązują tylko nieliczni. Zadanie nie należy do najłatwiejszych, a do tego dochodzi czas. Najlepszy z najlepszych podał prawidłową odpowiedź w 10 sekund. A ty? Jaki będzie twój czas?

Na obrazku widzicie 48 kubków z kawą. Tylko jeden z nich jest inni. Została w nim wprowadzona pewna zmiana. Twoim cele jest odnalezienie właśnie tego niepasującego elementu, a na wykonanie zadania masz zaledwie 10 sekund. Dla jednych to żaden problem, inni potrzebują minimum 30 sekund, są też i tacy, którzy zrezygnowali z wykonania zadania, twierdząc, że nic nie widzą. Do jakiej ekipy zaliczysz się ty? Czy masz na tyle sprawne oko, aby wyłapać ten jeden, różniący się od pozostałych kubek z kawą?

Jest kilka sposobów, aby się o tym przekonać. Możesz na przykład zamknąć oczy na kilka sekund, otworzyć i popatrzeć całościowo na obrazek. Pierwszy powinien wyłonić się kubek, którego szukasz. Innym sposobem, który często wykorzystywany jest podczas tego typu zabaw, to szybki "przejazd" od lewej strony do prawej każdego rzędu elementów. Jedni decydują się na skrupulatne przeglądanie wierszy i kolumn, a inni szybciej rozwiązują zadanie, wpatrując się po prostu w obrazek .

Testy na spostrzegawczość to świetna zabawa i minitrening naszego mózgu. Jeśli nie udało ci się odnaleźć w wyznaczonym czasie poszukiwanego elementu, nie martw się. Jak już wspomnieliśmy, tylko nieliczny robią to w 10 sekund. Zapamiętaj również, że praktyka czyni mistrza, dlatego zapraszamy do rozwiązania innych naszych zagadek: