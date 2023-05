Ster statku

Jeżeli wybrałaś ster statku, oznacza to, że jesteś osobą, która straciła kontrolę nad swoim życiem i pragnie ją nareszcie odzyskać. Otaczasz się osobami, które starają się mówić, co masz robić, jednak pragniesz, aby te role się odwróciły. Marzysz również o tym, by wyruszyć w niezapomnianą podróż dookoła świata. Najchętniej natychmiast spakowałabyś plecak i wsiadła do pierwszego samolotu, na który byś natrafiła. Nic nie stoi na przeszkodzie!

Skrzynia pełna skarbów

Wybrałaś kuferek ze złotem? Oznacza to, że jesteś osobą skrytą, która pragnie otworzyć się przed ludźmi. Masz wiele ukrytych talentów, których do tej pory wstydziłaś pokazać się ludziom. Czujesz, że nadszedł czas, aby coś zmienić w swoim życiu i przejść dużą metamorfozę. Masz dosyć bycia szarą myszką wśród twoich ekstrawertycznych znajomych. Pragniesz, aby ludzie postrzegali cię jako osobę pełną życia i charyzmy. Świat stoi przed tobą otworem!

Kompas

Jeżeli twoim wyborem jest kompas, znaczy to, że pragniesz w życiu poczuć bezpieczeństwo i stabilizację. Zgubiłaś swój kierunek i nie wiesz, co powinnaś teraz ze sobą zrobić. Chciałabyś być osobą, która jest w stanie poradzić sobie ze wszystkimi przeciwnościami losu. Masz zbyt wiele spraw na głowie i aby nabrać siły, chcesz najpierw odpocząć, wyjechać w spokojne miejsce z dala od cywilizacji.

Statek

Wybrałaś statek? Znaczy to, że marzysz o tym, aby zmienić swoje dotychczasowe życie. Marzysz, by odciąć się od znajomych, pracy i rodziny. Brak ci odwagi, ale pragniesz się spakować i przeprowadzić np. do Brazylii lub Portugalii. Nazbierałaś tyle problemów, że nie chcesz już sobie z nimi radzić, wręcz przeciwnie chcesz zostawić je hen za sobą. Pragniesz w życiu zabawy i nieznanych przygód.

Lornetka

Twoim wyborem jest lornetka? Oznacza to, że marzysz o tym, aby zobaczyć, co przyniesie ci przyszłość. Bardzo boisz się tego, co jest w twoim życiu nieznane. Podjęłaś pewne decyzje i chciałabyś wiedzieć, czy były one słuszne. Masz również wrażenie, że od pewnego czasu w twoim życiu się nic nie zmienia i chciałabyś dostrzec więcej możliwości.

Kotwica

Jeżeli wybrałaś kotwicę, oznacza to, że straciłaś ostatnio nadzieję, którą chciałabyś bardzo odzyskać. Przydarzyło ci się kilka przykrych sytuacji, które sprawiły, że nie jesteś już taką osobą, którą byłaś kiedyś. Pragniesz wrócić do normalnego życia i odzyskać spokój. Najchętniej wróciłabyś do rodzinnego domu i uporządkowała myśli, jednak nie masz obecnie takiej możliwości. Marzysz o tym, aby poczuć się nareszcie wolna od stresu i problemów.

