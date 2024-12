Limonkowy odcień, będący intensywną, świeżą zielenią z domieszką żółci , stał się jednym z najgorętszych trendów na wiosnę 2025. Projektanci, tacy jak Victoria Beckham, wprowadzili ten kolor do swoich kolekcji, co szybko zyskało uznanie wśród gwiazd i influencerów.

Total look: odważni mogą postawić na monochromatyczne stylizacje w odcieniu limonki, co zapewni wyrazisty i nowoczesny wygląd.

Projektanci chętnie wprowadzają limonkę do swoich kolekcji, co sprawia, że staje się ona jednym z najgorętszych trendów na sezon wiosna 2025

Limonkowy odcień to intensywna mieszanka zieleni i żółci, która emanuje świeżością i energią. Jest to kolor przyciągający uwagę i podkreślający pewność siebie. Choć może wydawać się trudny do noszenia, odpowiednio dobrane stylizacje sprawiają, że limonka jest uniwersalna i potrafi doskonale współgrać z różnymi typami urody.