To istny peeling dla jelit. Nie tylko siemię lniane usuwa złogi

Odpowiednia praca jelit jest niezwykle ważna dla naszego organizmu. Częste zaparcia, lub częste biegunki, gulgotanie w brzuchu, gazy i wzdęcia, to nie jest pożądany stan naszego układu trawiennego i wydalniczego. Co więc jeść, by usprawnić działanie jelit i cieszyć się zdrowym brzuchem?

Zdjęcie Złogi w jelitach to wstydliwy problem, który może rozwiązać... błonnik / 123RF/PICSEL