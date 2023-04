Jeżozwierz - gryzoń, który potrafi "strzelać"

Jeżozwierz jest gryzoniem, dla którego charakterystyczne jest pokrycie ostrymi kolcami, które chronią go przed drapieżnikami. Istnieje kilka gatunków jeżozwierzy występujących w różnych częściach świata, w tym w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Afryce i Azji.

Jeżozwierze mają krępą budowę ciała, krótkie nogi i małą głowę z tępym pyskiem. Ich kolce, które są w rzeczywistości zmodyfikowanymi włosami, pokrywają większość ich ciała, z wyjątkiem brzucha, twarzy i nóg. W przypadku zagrożenia jeżozwierz często odwraca się plecami do drapieżnika i podnosi swoje pióra, utrudniając drapieżnikowi atak. Jeżozwierze mogą również używać zębów i pazurów do obrony. Co ciekawe, w przypadku dużego zagrożenia, jeżozwierz może "strzelać" swoimi kolcami w przeciwnika.

Czy jeżozwierze występują w Polsce?

W Europie jeżozwierza w naturalnym środowisku spotkać można jedynie we Włoszech. W Polsce nie żyją przedstawiciele z tej rodziny gryzoni. Jeżeli chcemy zobaczyć jeżozwierza na żywo, musimy udać się do ogrodu zoologicznego.

Zdjęcie Mały jeżozwierz z matką / Laura Zamfirescu/Solent News & Photo Agency / East News

Jeżozwierze, które widzicie na zdjęciach, spotkała fotografka Laura Zamfirescu. Na zwierzaki natrafiła przypadkiem w swoim ogrodzie w Monroe. - Idąc ścieżką za moim domem, zauważyłam ich z daleka - przyznała.

