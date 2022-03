Moskiewskie wiedźmy wsparły Władimira Putina. Ich klątwy zaczynają działać?

Władimir Putin jest obecnie na ustach całego świata. Jego decyzja o zaatakowaniu Ukrainy wywołała społeczne oburzenie, złość i oczywiście szok.

"Nagła śmierć pierwszego bohatera". Co zobaczył Nostradamus? Niektórych przeraża nawet to, jakim człowiekiem jest Putin, w jaki bezwzględny sposób rządzi Rosją, atakując Ukrainę i wydaje się on nie do powstrzymania.

Czy za taką postawą może kryć się coś więcej, niż psychologiczne zagrywki i wielka polityka? Pewien krąg osób, twierdzi, że owszem.

Okazuje się, że w 5 lutego 2019 roku w Moskwie odbyło się spotkanie rosyjskich wiedźm, które w "kręgu mocy" rzucały zaklęcia, by wzmocnić samego Władimira Putina i przekląć wrogów Rosji.

Sam obrzęd polegał na czytaniu księgi Aleny Pałyń, założycielki kowentu Imperium Najpotężniejszych Wiedźm i trwał około 20 minut.

- W państwie sytuacja jest ciężka i chcemy wesprzeć prezydenta tymi siłami, które mamy. Chcemy, by złoczyńcy atakujący Putina zamilkli - powiedziała wówczas w rozmowie z telewizją Biełsat wiedźma Irina.

Zdjęcie Kowen, który zgromadził się w Moskwie 5 lutego 2019 roku pragnął wzmocnić Władimira Putina zaklęciami / @ HOLISTICNEWS / YouTube

Czy Władimir Putin wierzy w magiczne moce?

O sytuacji zrobiło się głośno w momencie odprawiania rytuału, ale teraz sprawa wraca po tym, jak Putin zaatakował Ukrainę. Czyżby klątwy moskiewskich wiedźm właśnie zaczęły działać? Jedną z osób, które skomentowały to, co wydarzyło się w Moskwie 5 lutego 2019 roku i to, co dzieje się teraz, jest youtuberka i tiktokerka Aneta, bardziej znana jako Prima Materia Alchemist, publikująca materiały o tematyce magicznej.

W nagraniu opublikowanym 24 lutego br., czyli w dniu napaści Rosji na Ukrainę, Prima Materia Alchemist apelowała o to, by nie rzucać klątw na... Władimira Putina.

Jej prośba nie wynikała z troski o samego władcę Rosji, ale właśnie o dobro i pokój na świecie.

"Kiedy rzucacie klątwę, złorzeczenie, najpierw musicie sprawdzić, jaką ochronę energetyczną ma wasz przeciwnik. Władimir, tak jak każda osoba na jego stanowisku, ma fortecę energetyczną wokół siebie. Jak zobaczyłam jego przemówienie w nocy, on nawet w tym momencie nie ma fortecy, on błyszczy jak miliony monet, bo on transmutuje całą tę energię. Zostawcie to profesjonalistom" - prosiła w swoim nagraniu Prima Materia Alchemist.

Zaznaczyła także, że to, co robi obecnie Władimir Putin z punktu widzenia magii, to "mistrzowska manipulacja energią". Skierowała także słowa do tych, którzy z magią nic wspólnego nie mają. Prosiła, by modlić się, afirmować, medytować i prosić o pokój.

"Nie daj się tej nienawiści, pamiętaj kim jesteś" - zaapelowała.

